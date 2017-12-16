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Индонезийский народ тораджи провел очередной праздник «выгула» мертвецов

16.12.2017 Новости   Нет комментариев

В индонезийской провинции Южный Сулавеси проживает племя под названием тораджи (Torajan). Каждый год они проводят жутковатый обряд, во время которого вытаскивают из гробов трупы своих умерших родственников.

Фото: Caters News Agency

Индонезийский народ тораджи провел очередной праздник "выгула" мертвецов

По мнению тораджей отношения между родственниками не заканчиваются после смерти  кого-нибудь из членов семьи, а продолжаются и после смерти. Тораджи очень долго держат тела почивших родственников у себя дома, прежде чем захоронить их в гробу. Но и там трупы не лежат долго. Раз в год их достают и наряжают на важный праздник — День Урожая.



Высохшим мумиям могут даже уложить волосы или "угостить" их сигареткой, а потом отправляются с ними в ритуальное шествие, которое окрестили "прогулкой мертвецов".

Мартен Лаби на фото ниже позирует со своей почившей матерью Йоханой Лилинг, Он укладывает ее волосы. Мать умерла еще в 1997 году и ее тело было превращено в мумию с помощью формальдегида. Большинство тел после смерти специально обрабатывают формальдегидом, поэтому на фото они выглядят как мумии, а не разлагающиеся трупы.

Фото: Caters News Agency

Индонезийский народ тораджи провел очередной праздник "выгула" мертвецов

А на этом фото тело женщины по имени Рапонг, умершей в 1990 году. Его проносят по улице деревушки Панггала.

Фото: Caters News Agency

Индонезийский народ тораджи провел очередной праздник "выгула" мертвецов

Когда у тораджей умирают их родственники, они держат их тела дома на протяжении недель, месяцев или даже нескольких лет. Все это время родственник не называется умершим, но считается заболевшим.

Фото: Caters News Agency

Индонезийский народ тораджи провел очередной праздник "выгула" мертвецов

Индонезийский народ тораджи провел очередной праздник "выгула" мертвецов

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Во время праздника и прогулки мертвецов люди радуются и делают совместные селфи с трупами.

Фото: Caters News Agency

Индонезийский народ тораджи провел очередной праздник "выгула" мертвецов

Никто не знает точно, откуда пошел этот странный обычай, на этот счет есть лишь несколько устных легенд. Письменностью тораджи начали пользоваться лишь чуть более ста лет назад.

Сегодня старые обычаи смешались с христианскими обрядами и во время эксгумации из гробов и "выгула" мертвецов нередко звучат христианские молитвы.

Фото: Caters News Agency

Индонезийский народ тораджи провел очередной праздник "выгула" мертвецов

Индонезийский народ тораджи провел очередной праздник "выгула" мертвецов

После того как тело находилось в доме некоторое время и высохло, его помещают в нишу в пещере или в гроб, подвешиваемый на скале, чтобы тело можно было легко извлечь при необходимости. После того как тело извлекают из гроба для участия в шествии, ему дают некоторое время полежать на солнце, чтобы оно подсохло.

Фото: Caters News Agency

Индонезийский народ тораджи провел очередной праздник "выгула" мертвецов

Индонезийский народ тораджи провел очередной праздник "выгула" мертвецов

Индонезийский народ тораджи провел очередной праздник "выгула" мертвецов

В шествии "принимают участие" как мумии почивших взрослых, так и маленькие тела детей.

Фото: Caters News Agency

Индонезийский народ тораджи провел очередной праздник "выгула" мертвецов

Тораджи уверены, что прогулка мертвецов на празднике урожая это благословение от почивших предков, чтобы будущий урожай был обильным. А еще это их способ оказать умершим долю уважения.

— Это наш способ уважать мертвых, — говорит местный житель, — У нас нет траура и такие моменты для нас это  радость, потому что сегодня мы воссоединяемся снова с нашими родственниками.

После прогулки мертвецов жители устраивают еще один ритуальный обряд — приносят в жертву буйволов или свиней, чтобы духи родственников благополучно вернулись на небо.

Фото: Caters News Agency

Индонезийский народ тораджи провел очередной праздник "выгула" мертвецов

Индонезийский народ тораджи провел очередной праздник "выгула" мертвецов

Индонезийский народ тораджи провел очередной праздник "выгула" мертвецов


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Метки:  выгула, Индонезийский, Мертвецов, очередной, праздник, провел, тораджи

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