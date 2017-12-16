История о Снежном человеке, напавшем на охотника в Якутии

В 1990-х годах я работала фельдшером на вертолетах санитарной авиации. Наша контора находилась в Нюрбе, и нас часто вызывали то оленеводы, то охотники, то геофизики, да и многие другие, кто нуждался в медицинской помощи. Расстояния там большие, бывало, часами летишь к больному или пострадавшему.







Как-то зимой поступил срочный вызов из Амакинской экспедиции, которая искала алмазы. Там человека очень сильно помял медведь. Еще на взлете наш врач Тихонов сказал:

— Зима, медведи спят, наверно, шатун.

И вот мы летим на Старый Кутугун, за бортом минус 40 градусов. Под нами за иллюминаторами проплывает тайга с ее застывшими реками, сопками. Через два часа приземлились на оборудованной площадке базового лагеря геофизиков. Подождав, когда лопасти встанут, мы вылезли из вертолета. Нас встретили и проводили в одну из палаток.

На нарах лежал и тяжело дышал человек лет сорока — бледный, глаза закрыты. Нам рассказали, что он пошел проверять капканы и, видимо, наткнулся на медведя, который не залег в зимнюю спячку.

Хорошо, что следом шел еще один человек. Он услышал два выстрела, прибежал и увидел потрепанного, потерявшего сознание геолога. Там бы он и замерз, но товарищ дотащил его до лагеря.

Осмотрев раненого, мы пришли к выводу, что его надо госпитализировать в Иркутск, так как у него сломаны ребра, рука и серьезное сотрясение мозга. Ссадин, правда, было немного, что для пострадавшего от медведя нетипично.

И тут геофизик, который доставил товарища в лагерь, сказал:

— Это не медведь его потрепал. Я следы видел, у медведя не такие. Это точно снежный человек. Следы вот такого размера (он развел ладони сантиметров на пятьдесят). Крови там много было на снегу. Видно, Серега в него попал. Ушел он в сторону сопки. Якут-оленевод говорил, что он как-то видел его возле стада — такой большой, волосатый, похож на орангутанга, но больше в два раза.

Мы переглянулись. Потом сделали раненому инъекции, наложили шину на руку, и ребята на носилках понесли его в вертушку. Он не приходил в сознание.

Чучуной в мифах эвенов и якутов называют местный аналог Снежного человека. По рассказам жителей, это дикий человек, обитающий в гористых непроходимых местах. Отличается высоким ростом, крепким телосложением, физической силой, обильным волосяным покровом. Одет в звериные шкуры, имеет оружие – нож, лук со стрелами. Общества людей избегает, завидев человека, скрывается. По преданиям, воровал у людей оленей, еду и женщин.

Вертолет поднялся в воздух на высоту метров тридцать и взял направление на сопку, возвышающуюся неподалеку от лагеря. И тут мы все увидели в иллюминатор стоящее среди деревьев волосатое человекоподобное существо очень высокого роста, около трех метров. Оно стояло, подняв свои окровавленные руки, как бы призывая нас.

Мой коллега метнулся к пилоту, но тот наотрез отказался садиться, сказав, что там места для посадки нет: «Да и зачем вам это чудище? Оно вас всех тут порвет!» Так мы и оставили снежного человека, видимо, умирающего от огнестрельных ран, на этой сопке.

Прошло много лет, а я до сих пор корю себя, да и всех остальных, что не оказали помощь этому существу. Ведь, по-видимому, он нас об этом просил.

Галина Владимировна КУЗЬМИНА, г. Симферополь



