Хорватский город Задар затоплен рекордными ливнями

Beautiful Zadar!

The best place to live this days. pic.twitter.com/7zH36xiA1T — Ivana Dokoza Marušić (@IvanaDokozaM) 12 сентября 2017 г.



В результате бедствия многие дороги были закрыты. Бушующие потоки паводковых вод полностью разрушили один мост. Со вчерашнего дня аварийные службы откачали воду из 127 подтопленных зданий.

Службы экстренной помощи получили более 1000 звонков от местных жителей с просьбами о помощи.

По данным хорватской метеорологической и гидрологической службы, за сутки на город обрушилось 279,6 мм дождя. При этом среднее количество осадков в сентябре в Задаре составляет 105 мм.