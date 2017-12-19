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Хорватский город Задар затоплен рекордными ливнями

19.12.2017 Интересное в мире   Нет комментариев

Хорватский город Задар затоплен рекордными ливнями

В хорватском городе Задар в течение всего 24 часов выпало около 280 мм осадков, что привело к разрушительному наводнению.  

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В результате бедствия многие дороги были закрыты. Бушующие потоки паводковых вод полностью разрушили один мост. Со вчерашнего дня аварийные службы откачали воду из 127 подтопленных зданий.
Службы экстренной помощи получили более 1000 звонков от местных жителей с просьбами о помощи.
По данным хорватской метеорологической и гидрологической службы, за сутки на город обрушилось 279,6 мм дождя. При этом среднее количество осадков в сентябре в Задаре составляет 105 мм.

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Метки:  затоплен, ливнями, рекордными, Хорватский

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