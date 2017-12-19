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Последствия наводнения в Италии

19.12.2017 Интересное в мире   Нет комментариев


Спасатели обнаружили тело последнего, восьмого погибшего в результате наводнения в итальянской области Тоскана.

Сильнейший ливень обрушился центральные регионы Италии в ночь с субботы на воскресенье. Последствия непогоды ликвидируются до сих пор. По словам мэра Ливорно, ущерб от удара стихии составил миллиард евро, всего пострадали 15 тысяч семей.

В воскресенье пожарные службы сообщили о пяти жертвах непогоды: четверо из них были членами одной семьи: родители, дедушка и сын утонули, не сумев выбраться из помещения на цокольном этаже. Из всей семьи спасти удалось их дочь, которую ценой своей жизни на поверхность вытащил дед.

Последствия наводнения в Италии

Последствия наводнения в Италии

Последствия наводнения в Италии

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Последствия наводнения в Италии

Последствия наводнения в Италии

Последствия наводнения в Италии

Последствия наводнения в Италии

Последствия наводнения в Италии

Пятым погибшим стал мужчина, чей автомобиль смыло с дороги потоком грязи. Поиски остальных погибших завершились только во вторник.

Ими стали двое мужчин и женщина, погибшие под оползнями в разных районах провинции. Тело последней жертвы, 67-летнего мужчины, обнаружено в саду местного отделения полиции.

Для ликвидации последствий наводнения президент области Тоскана в понедельник вечером объявил в трех наиболее пострадавших коммунах режим чрезвычайного положения, который позволит прибегнуть к использованию экстренных фондов для восстановления затронутых бедствием территорий.

Тем временем пожарные, спасатели и несколько сотен волонтеров продолжают разбор завалов, устранение подтоплений и расчистку территории от грязи и мусора.

«Главной сложностью остается наличие огромного объема материала, скопившегося на дорогах и в частных владениях и включающего несколько видов мусора: остовы машин, растительность и куски каменных стен», — говорится в сообщении коммуны Ливорно.

Для доставки мусора, образовавшегося в результате наводнения, организованы шесть площадок, однако места в них, скорее всего, не хватит, поэтому местные власти не исключают появления новых пунктов сбора.

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Метки:  Италии, наводнения, Последствия

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