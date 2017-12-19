Наводнение в Аргентине

Затопленными оказались около 10 миллионов гектаров сельскохозяйственных угодий. Наводнение ставит под угрозу как урожай уже посаженной пшеницы, так и наносит ущерб фуражным зерновым культурам. По мнению экспертов, на следующий год как минимум 1,2 миллиона гектаров сельскохозяйственных угодий будут непригодны, что приведет к потерям в размере 1,1 млрд долларов США.



Помимо сельхоз угодий затоплены дороги. Город Ранкуль, расположенный в провинции Ла-Пампа, оказался полностью отрезанным от внешнего мира, из-за затопленных транспортных путей.