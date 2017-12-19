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В Китае 10-ти летнюю девочку зачислили в институт

19.12.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

В Китае 10-ти летнюю девочку зачислили в институт

Жительница китайского города Шанцю Чжан Ивэнь, которой исполнилось всего 10 лет, была зачислена на первый курс местного технологического института. При этом девочка никогда не ходила в государственную школу, а ее обучением все время занимались родители. 
В ходе вступительных экзаменов Чжан набрала 353 балла, что обеспечило ей место в ВУЗе. Юную абитуриентку приняли на факультет информатики и электронной инженерии.
Впервые Чжан Ивэнь попыталась поступить в университет еще в прошлом году, однако тогда она набрала всего 173 балла. Отец вундеккинда руководит одним из учебных центров города, однако предпочел обучать дочь дома. Семья Чжан надеется, что в будущем она сможет продолжить свое образование в другом ВУЗе, чтобы получить научную степень.

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Метки:  девочку, зачислили, Институт, летнюю

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