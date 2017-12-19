В Китае 10-ти летнюю девочку зачислили в институт

Интерес людей к Марсу серьезно вырос за последние несколько десятилетий. В дополнение к восьми активным миссиям, которые сейчас проходят на Красной планете или рядом с ней, к концу десятилетия на Марс отправится еще семь роботизированных модулей,... Подробнее