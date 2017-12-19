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В ДНК человека нашли программу старения мозга

19.12.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

В ДНК человека нашли программу старения мозга

Шотландские генетики нашли в ДНК человека своеобразную программу старения мозга, которая управляет его развитием на протяжении всей жизни и связана с развитием шизофрении.  
«Открытие этой генетической программы выявило совершенно новую дорогу для изучения того, как меняется поведение человека и как часто его поражают различные болезни мозга на разных этапах жизни. Конечным итогом всех этих исследований может стать создание средств, меняющих ход старения мозга», — заявил Сет Грант (Seth Grant), генетик из университета Эдинбурга (Шотландия).
В последние годы ученые вновь начали спорить о том, чем является процесс старения и смерти людей и животных. Некоторые биологи и эволюционисты считают, что этот процесс не случаен и что его контролирует своеобразная «программа смерти» — определенный набор генов, заставляющий тело дряхлеть и умирать и тем самым уступать место новому поколению себе подобных.
Пытаясь понять, так ли это на самом деле, американские генетики недавно открыли целый набор генов, потенциально связанных с работой этой «программы старения». Нарушения в функционировании этих генов могут объяснять, почему некоторые люди, а также африканские грызуны — голые землекопы — живут на несколько десятков лет дольше, чем остальные родственные им виды.
Относительно недавно ученые обнаружили в мозге мышей особую зону, управляющую старением мозга и всего организма в целом, однако сами принципы ее работы оставались на тот момент загадкой для биологов. 
Грант и его коллеги сделали первый шаг к раскрытию механизмов работы программы старения мозга, проанализировав то, какие гены активны в нейронах и вспомогательных клетках нервной системы на разных этапах жизни.
Для этого генетикам пришлось проанализировать огромный массив данных и результатов экспериментов, накопленных за последние три десятилетия, и выделить те гены, связанные с работой мозга, чей уровень активности менялся в детстве, зрелости и старости.
Плодом этим поисков стало открытие нескольких десятков генов и коротких молекул РНК, основных переносчиков информации внутри клеток, функционирование которых сильно меняется во время наступления зрелости и старости.
Эти изменения, как отмечают ученые, затрагивают не только нейроны, но и клетки глии и других вспомогательных тканей мозга, причем большая часть из них начинается в 26-30 лет. В это время, как отмечают ученые, происходит серьезная перестройка мозга, и многие его отделы и типы клеток начинают работать не так, как в юности  и детстве. Эти изменения начинают раньше происходить в мозге мужчин, что указывает на то, что мозг женщин стареет медленнее. Аналогичные изменения происходят, как показали наблюдения авторов статьи, и в мозге мышей, конечно, с поправкой на разницу в продолжительности жизни людей и грызунов. 
Подобный характер работы «программы старения» мозга, как отмечают генетики, может объяснить то, почему шизофрения чаще всего поражает молодых людей в возрасте 25-30 лет. Сбои в ее функционировании, связанные со сбоями в генах, кодирующих эту программу, могут вносить серьезные нарушения в работу нервной системы и порождать «голоса в голове» и другие характерные черты этого заболевания.
К примеру, работа генов Atp2a2, Eef2 и Itpr1, связанных с развитием болезни Паркинсона и шизофрении, особенно сильно меняется при наступлении зрелости. Поиск участков ДНК, кодирующих программу, которая управляет всеми этими генами, может не только помочь найти способ вылечить шизофрению, но и замедлить процесс старения мозга.

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Метки:  программу, старения, человека

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