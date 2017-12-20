Реклама

Gallery

1390498956_thumb_pogonya-za-letayusheiy-tarelkoiy-i-ee-trofei_3 1397287983_razum-i-dusha_4 1402020181_foto-mimasa-pod-kol-cami-saturna_1 1405070282_marsianskiiy-dom-2-pervym-poletit-operator_1 1409677204_istoriya-v-fotografiyah_12 1411244821_10-zagadok-ne-poddayushihsya-ob-yasneniyu_2 1397925182_Tak-byli-li-amerikancy-na-Lune-Chast-3_4 1401281102_Zabytyiy-bel-giiyskiiy-geniiy-sproektiroval-internet-eshie-v-19-veke_2

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

Китайцы научились добывать электричество из крови

20.12.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Китайцы научились добывать электричество из крови

Человечество постоянно пытается найти альтернативные способы получения энергии. И порой изобретения, предлагаемые учеными, выглядят крайне необычно. К примеру, исследователи из университета Фудань (Китай) создали генератор энергии, способный добывать энергию из крови, протекающей в кровеносных сосудах человека. 
В основе изобретения лежат углеродные нанотрубки. Китайские исследователи во главе с Хуйшенг Пэнем  разработали волокно толщиной около 1 миллиметра. Принцип работы устройства заключается в следующем. Углеродные нанотрубки покрывают всю поверхность сердечника устройства, построенного на основе полимерного волокна. Сердечник получил название «волокнообразный жидкостный наногенератор» (fiber-shaped fluidic nanogenerator, FFNG).
Если его соединить с электродами и поместить в солевой раствор или обычную проточную воду, он начнёт генерировать электричество. Происходит это потому, что вокруг волокна создается двойной электрический слой, а текущий раствор искажает симметричное распределение заряда. Эффективность выходной мощности этой системы оказалась довольно высокой. По сравнению с другими типами подобных миниатюрных устройств, FFNG оказался на 20% более эффективным. К преимуществам можно также отнести хорошую эластичность и возможность регулировки длины нановолокна.
Как утверждают создатели, FFNG является оптимальным вариантом для использования в носимой электронике и медицине в качестве датчиков, осуществляющих сбор электроэнергии из кровотока. По заверениям авторов, первый этап испытаний FFNG на лягушках оказался успешным.

:

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  добывать, китайцы, научились, Электричество

Похожие сообщения:

?>