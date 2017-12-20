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Китайцы научились добывать электричество из крови
20.12.2017 Что от нас скрывали
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Человечество постоянно пытается найти альтернативные способы получения энергии. И порой изобретения, предлагаемые учеными, выглядят крайне необычно. К примеру, исследователи из университета Фудань (Китай) создали генератор энергии, способный добывать энергию из крови, протекающей в кровеносных сосудах человека.
В основе изобретения лежат углеродные нанотрубки. Китайские исследователи во главе с Хуйшенг Пэнем разработали волокно толщиной около 1 миллиметра. Принцип работы устройства заключается в следующем. Углеродные нанотрубки покрывают всю поверхность сердечника устройства, построенного на основе полимерного волокна. Сердечник получил название «волокнообразный жидкостный наногенератор» (fiber-shaped fluidic nanogenerator, FFNG).
Если его соединить с электродами и поместить в солевой раствор или обычную проточную воду, он начнёт генерировать электричество. Происходит это потому, что вокруг волокна создается двойной электрический слой, а текущий раствор искажает симметричное распределение заряда. Эффективность выходной мощности этой системы оказалась довольно высокой. По сравнению с другими типами подобных миниатюрных устройств, FFNG оказался на 20% более эффективным. К преимуществам можно также отнести хорошую эластичность и возможность регулировки длины нановолокна.
Как утверждают создатели, FFNG является оптимальным вариантом для использования в носимой электронике и медицине в качестве датчиков, осуществляющих сбор электроэнергии из кровотока. По заверениям авторов, первый этап испытаний FFNG на лягушках оказался успешным. :
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