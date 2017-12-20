В Мексиканской пещере нашли барельефы с изображениями инопланетян

Поиски таинственных пещер начались с легенд в которых говорилось, что в древние времена прилетали инопланетные существа на космическом корабле и древние люди запечатлели это на каменных барельефах, которые были сделаны в системе из трех пещер расположенных где-то между городами Веракрус и Пуэбла в Мексике.

В ходе своих исследований в одной из пещер группа отправившаяся на поиск нашла камни с изображениями инопланетного космического корабля и инопланетян выгравированных на их поверхности.



Исследователи отмечают, что и сами эти камни представляют большой интерес, поскольку их структура похожа на нефрит. Эти барельефы доказывают, что цивилизация индейцев Майя контактировала с представителями других планет еще тысячи лет назад.