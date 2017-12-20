Расшифрованно «Послание от Дьявола»

Письмо написала «управляемая рукой Дьявола» монахиня Мария Кросифисса делла Кончесионе (Maria Crocifissa della Concezione) из монастыря святых бенедиктинок в городке Пальма-ди-Монтекьяро (Palma di Montechiaro). По крайней мере, она сама была в этом уверена.

Что тогда произошло, известно со слов монахини — молодой еще женщины, урожденной Изабеллой Томази (Isabella Tomasi). В 1676 году ей исполнился 31 год. Якобы, проснувшись в своей келье, монахиня увидела, что руки у нее перепачканы чернилами.

Затем женщина обнаружила письмо, написанное непонятным языком. Поняла, что писала она, но не могла вспомнить как и зачем. И в итоге объявила, что автор письма сам дьявол, который временно вселился в ее тело, пока она спала.



Сестер, проживавших в то время в монастыре, охватил благоговейный ужас. Они сохранили письмо, даже не попробовав узнать что в нем. Изабелла, принявшая после общения с дьяволом имя Марии Кросифиссы делла Кончесионе, тоже ничего не рассказала о содержании «послания». Ее стали почитать. Письмо не уничтожили, хотя от всего дьявольского разумнее было бы избавиться как можно скорее. От греха.

И вот спустя более, чем три века письмо расшифровано. Как сообщил руководитель исследовательской группы Даниэле Абате (Daniele Abate), не обошлось без мистики: ключ к расшифровке был найден в тайной сети dark web.

Текст «Письма» — сумбурный. Расшифровщики не приводят его целиком — лишь отдельные фразы из имеющихся 15 строчек, которые логические не вяжутся друг с дружкой.

В одной «дьявол утверждает», что Бога нет: «Бог был изобретен человеком», а «Иисус и святой дух ничего не значат». В другой сообщает: «Бог считает, что может освободить смертных». Стало быть, он есть.

В письме помянут Стикс, который в греческой мифологии олицетворял первобытный ужас и мрак, но не имел никакого отношения ни к Богу, ни к дьяволу — в том виде, в котором их представляли в 17-м веке. «Возможно сейчас Стикс несомненен», — загадочно гласит она из строк.

Абате полагает, что автор письма все же монахиня. Имея выдающиеся лингвистические способности, она написала его на языке собственного изобретения, который в итоге подался расшифровке.

Похоже, что монахиня зачем-то сознательно организовала мистификацию. Но бесспорной уверенности в этом нет. Психологи не раз сталкивались с феноменом так называемого автоматического письма. Это когда человек начинал судорожно, словно бы под диктовку, писать причудливые тексты — иногда на языках, которых на Земле нет и никогда не было, использовал при этом как буквы, так и никому неизвестные символы.

Природа автоматического письма не ясна. Не исключено, что оно — симптом некого психического расстройства.

Кстати, Абате не исключает, что Мария Кросифисса делла Кончесионе страдала от шизофрении или биполярного расстройства. С другой стороны, кто знает, вдруг ей и в самом деле диктовал дьявол? Он может — священнослужители в этом не сомневаются.

«Письмо дьявола» бережно хранят в кафедральном соборе сицилийской провинции Агридженто. Его копия находится в Пальма-ди-Монтекьяро — в том самом монастыре, в котором Мария находилась с 15-летнего возраста. Оригинал спрятан. А на копию могут взглянуть туристы — это местная достопримечательность.