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550 миллионов лет назад на Земле уже существовали сложные формы жизни
20.12.2017 Что от нас скрывали
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Международная команда палеонтологов, которую возглавили учёные из Манчестерского университета, обнаружила окаменелости возрастом более полумиллиарда лет. Эти следы жизнедеятельности, вероятно, первых или одних из первых сложных живых организмов на нашей планете помогут пролить свет на эволюционную историю жизни, уверены исследователи.
К сожалению, находка представляет собой не физические останки живых организмов. Это следы их активности – норы, проделанные в осадочных горных породах. Открытие было сделано в западной части Бразилии.
Диаметр нор составляет от 50 до 600 микрометров, и это означает, что существа, которые их проделали, были чуть толще человеческого волоса.
«Особенно захватывающей эту находку делает возраст пород: окаменелости, вероятно, являются свидетелями самых древних сложных форм жизни», — рассказывает автор исследования Рассел Гарвуд (Russell Garwood).
Найденные окаменелости относятся к геологическому и эволюционному периоду на стыке эдиакара (635-542 миллиона лет назад) и кембрия (541-485 миллионов лет назад). Этот переходный период является чрезвычайно важным в истории эволюции жизни.
«Эволюционные события во время перехода от эдиакара к кембрию не имеют аналогов в истории Земли. Текущие летописи окаменелостей свидетельствуют о том, что многие формы жизни, известные сегодня, появились в очень короткий промежуток времени», — поясняет Гарвуд.
По его мнению, норы, найденные в горных породах, были созданы организмами, напоминающими нематод (круглых червей). При перемещении между слоями пород они оставляли после себя крошечные тоннели.
Эти тоннели имеют симметричные бороздки, свидетельствующие о том, что древние черви не использовали перистальтику (сокращение и удлинение тела) для передвижения. Скорее всего, они двигались волнообразно, как бы раскачивая свои тела из стороны в сторону, чтобы «проплыть» сквозь породу, словно это жидкость, говорит соавтор работы Люк Пэрри (Luke Parry) из Бристольского университета.
«Наши окаменелости показывают, что сложные живые организмы, уже умеющие контролировать свою мышечную активность, существовали на планете около 550 миллионов лет назад. Возможно, раньше их следы не замечали из-за крошечных размеров», — добавляет Пэрри.
По его словам, речь идёт о билатериях (двусторонне-симметричных организмах). Этот таксон включает всех настоящих многоклеточных животных за исключением кишечнополостных.
«Все эти животные более тесно связаны с людьми, чем с простейшими. Большинство окаменелостей билатеральных животных моложе. Впервые они появляются в кембрийском периоде», — отмечает Пэрри. Таким образом, находку можно считать самым ранним примером присутствия билатерий на Земле. Конечно, пока не найдутся ещё более древние окаменелости.
Кстати, чтобы обнаружить такие микроскопические следы, команда использовала рентгеновскую микротомографию. Рентгеновские лучи помогли создать виртуальную 3D-модель, не разрушая при этом исследуемый объект.
Научная статья по итогам исследования опубликована в издании Nature Ecology & Evolution.
Напомним, что ранее учёные усомнились в том, что жизнь на Земле зародилась в океане. Тем временем самые ранние свидетельства жизни на нашей планете были найдены в Канаде и Гренландии. Правда, обе находки моложе бразильской. :
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