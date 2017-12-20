Путешествия на Марс сократятся до 3 дней

Американские ученые предполагают, что в недалеком будущем в современной

науке произойдет революционный переворот, поскольку, по прогнозам

экспертов, полеты на Марс смогут затрачивать всего три дня, а не

несколько лет, как происходит на сегодняшний день. Физик Филип Любин

выступил со своим докладом на симпозиуме NASA, где рассказал, что ученые

смогли изобрести совершенно новую технологию, основанную на фотонах,

для путешествия на Красную планету.



По мнению ученого, тяга от фотонов, может привести в движение

космическое судно, в результате чего путешествие на Красную планету

способно сократиться всего до трех дней. Эксперты уверены, что данная

разработка станет очень выгодной для науки, поскольку для освоения новых

планет будет затрачиваться меньше времени и средств.

