Сильнейшее за 100 лет наводнение в Джексонвилле, США



Ураган «Ирма», ослабевший до тропического шторма, стал причиной самого сильного за 100 лет наводнения в Джексонвилле (штат Флорида).

«Исторический максимум подъема вод, установленный в 1864 году, уже преодолен», — отметила она. Уровень воды в некоторых районах в центральной части города может достигать 1,2 метра.



В этой связи власти Джексонвилла в социальных сетях предупреждают горожан о необходимости избегать затопленных участков городских улиц, а те, кто не может покинуть своих домов и кому требуется помощь, должны вывешивать на дверях белые полотнища.

Эпицентр «Ирмы», по данным Национального центра по наблюдению за ураганами, сейчас находится в 85 км к востоку от Талахасси (штат Флорида) и смещается в северо-западном направлении со скоростью около 28 км/ч. Скорость ветра в эпицентре — около 95 км/ч или 26,3 м/с. «Ирма» перемещается в юго-восточные районы штата Джорджия, а во вторник затронет восточные районы штата Алабама.