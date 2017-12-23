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Сильнейшее за 100 лет наводнение в Джексонвилле, США

23.12.2017 Интересное в мире   Нет комментариев


Ураган «Ирма», ослабевший до тропического шторма, стал причиной самого сильного за 100 лет наводнения в Джексонвилле (штат Флорида).

«Исторический максимум подъема вод, установленный в 1864 году, уже преодолен», — отметила она. Уровень воды в некоторых районах в центральной части города может достигать 1,2 метра.

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В этой связи власти Джексонвилла в социальных сетях предупреждают горожан о необходимости избегать затопленных участков городских улиц, а те, кто не может покинуть своих домов и кому требуется помощь, должны вывешивать на дверях белые полотнища.

Сильнейшее за 100 лет наводнение в Джексонвилле, США

Эпицентр «Ирмы», по данным Национального центра по наблюдению за ураганами, сейчас находится в 85 км к востоку от Талахасси (штат Флорида) и смещается в северо-западном направлении со скоростью около 28 км/ч. Скорость ветра в эпицентре — около 95 км/ч или 26,3 м/с. «Ирма» перемещается в юго-восточные районы штата Джорджия, а во вторник затронет восточные районы штата Алабама.

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Метки:  Джексонвилле, Наводнение, Сильнейшее

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