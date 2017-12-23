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Генетические особенности помогли народам Сибири приспособиться к холоду

23.12.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Генетические особенности помогли народам Сибири приспособиться к холоду

Север Сибири — один из самых холодных регионов планеты. Авторы нового исследования выявили генетические особенности, позволившие двум коренным народам Сибири адаптироваться к холодам.  

В Якутии находятся два населенных пункта, претендующих на звание «полюса холода» Северного полушария: Верхоянск и Оймякон. 

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 Материалом для работы стали образцы ДНК якутов и нганасанов, представители каждой народности предоставили по 21 образцу. Результаты анализа образцов ученые сопоставили с данными, собранными в ходе работы проекта 1000 Genomes Project. Его целью было изучение разнообразия генетических вариаций в различных популяциях. Всего в распоряжении ученых оказалась информация о 508 160 однонуклеотидных вариантах (single-nucleotide variants, SNVs). Анализ ДНК показал, что предки якутов и нганасанов генетически «разошлись» со своими восточноазиатскими предками от 12 000 до 13 000 лет назад. Ученые полагают, что новые популяции сформировались в период после окончания последней ледниковой эпохи (10 тысячелетие до н. э.). В это время ледники постепенно отступали к северу, освобождая новые территории. Согласно результатам анализа, нганасаны и якуты жили изолированно друг от друга. При этом представители обеих популяций регулярно сталкивались с трудностями, вызванными суровым климатом. Геном жителей Сибири сохранил следы нескольких проявлений «эффекта бутылочного горлышка» — масштабного сокращения генетического разнообразия популяции. Ученые полагают, что в некоторые моменты жертвами суровых условий могли становиться до 90% представителей популяции. Исследователи выделили семь специфических наборов генов, присущих коренным народам Сибири. Три из этих наборов связаны с особенностями питания — например, с усвоением жиров. Предполагается, что такие мутации позволили якутам и нганасанам приспособиться к обилию животных жиров в рационе. Другие исследования подтверждают: у современных якутов наблюдаются высокие показатели основного обмена и сравнительно низкий уровень липидов в крови.

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Метки:  Генетические, народам, Особенности, помогли, приспособиться, Сибири, холоду

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