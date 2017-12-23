«Реальная ценность этих геномов заключается в том, что многие из них эволюционно отличаются от ранее восстановленных геномов. Они увеличивают эволюционное разнообразие и являются первыми известными представителями 17 новых типов бактерий и 3 типов архей», – рассказывает соавтор исследования профессор Джин Тайсон (Gene Tyson).

По его словам, большинство микроорганизмов не пригодны для «разведения» в лабораторных условиях. Из называют «микробной тёмной материей».



«Из-за сложных факторов, включая медленные темпы роста и особые требования к среде, возможно культивировать менее одного процента», – поясняет Тайсон.

Однако современные технологии секвенирования и методы метагеномики позволяют извлекать геномы микробов прямо из проб грунта, воды или другой среды, которую они населяют.

При этом сначала упорядочивается вся ДНК, то есть выявляется метагеном сообщества, а затем расшифровывается геном каждого отдельного организма. Это как если бы перед вами была куча пазлов из разных мозаик, которые необходимо собрать, поясняет соавтор работы Донован Паркс (Donovan Parks).

В ходе работы он вместе с коллегами анализировал последовательности ДНК из образцов, содержащихся в общедоступных базах данных. Эти хранилища содержат пробы самых разных сред – от почвы и океана до сточных вод и фекалий животных.

Неизвестные ранее микроорганизмы добавили 20 новых ветвей к древу жизни. Для сравнения: человек и ящерица относятся к одному типу – типу хордовых. Поэтому открытие сразу двадцати новых типов – это «сумасшедшие новые уровни», отмечают специалисты.

Теперь команде предстоит выяснить, что представляют собой новые микробы и могут ли они быть чем-нибудь полезны. К примеру, некоторые микроорганизмы могут пригодиться в создании новых антибиотиков, в промышленности, а также для решения экологических проблем. Кстати, на благо окружающей среды микробы трудятся постоянно: уничтожают пластиковые отходы, помогают производить топливо.

Но, пожалуй, самым интригующим остаётся вопрос, сколько же ещё неизвестных организмов существует в природе. По приблизительным подсчётам, на нашей планете имеется около триллиона видов микробов, причём идентифицированы на данный момент лишь 2% из них (или даже меньше).

Команда планирует также проанализировать образцы из нескольких других открытых хранилищ. Различные пробы могут содержать невероятное количество новых микроорганизмов, уверены авторы.

Научная статья по итогам исследования опубликована в издании Nature Microbiology.