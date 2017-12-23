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Неизвестные ранее микроорганизмы добавили 20 новых ветвей к древу жизни

23.12.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Неизвестные ранее микроорганизмы добавили 20 новых ветвей к древу жизни

Всё это время они были прямо перед нами – тысячи новых микроскопических форм жизни, которые «разоблачил» генетический анализ. Австралийские исследователи открыли множество новых микроорганизмов, около трети из которых принадлежат к совершенно новым группам и сильно отличаются от своих сородичей. 
Новое исследование, проведённое учёными из Университета Квинсленда (Австралия), помогло увеличить число известных геномов почти на 10%. В частности, команда расшифровала 7280 геномов бактерий и 623 генома архей. Все образцы были получены из окружающей среды, уточняют авторы работы.

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«Реальная ценность этих геномов заключается в том, что многие из них эволюционно отличаются от ранее восстановленных геномов. Они увеличивают эволюционное разнообразие и являются первыми известными представителями 17 новых типов бактерий и 3 типов архей», – рассказывает соавтор исследования профессор Джин Тайсон (Gene Tyson).

По его словам, большинство микроорганизмов не пригодны для «разведения» в лабораторных условиях. Из называют «микробной тёмной материей».


«Из-за сложных факторов, включая медленные темпы роста и особые требования к среде, возможно культивировать менее одного процента», – поясняет Тайсон.

Однако современные технологии секвенирования и методы метагеномики позволяют извлекать геномы микробов прямо из проб грунта, воды или другой среды, которую они населяют.
При этом сначала упорядочивается вся ДНК, то есть выявляется метагеном сообщества, а затем расшифровывается геном каждого отдельного организма. Это как если бы перед вами была куча пазлов из разных мозаик, которые необходимо собрать, поясняет соавтор работы Донован Паркс (Donovan Parks).
В ходе работы он вместе с коллегами анализировал последовательности ДНК из образцов, содержащихся в общедоступных базах данных. Эти хранилища содержат пробы самых разных сред – от почвы и океана до сточных вод и фекалий животных.
Неизвестные ранее микроорганизмы добавили 20 новых ветвей к древу жизни. Для сравнения: человек и ящерица относятся к одному типу – типу хордовых. Поэтому открытие сразу двадцати новых типов – это «сумасшедшие новые уровни», отмечают специалисты.
Теперь команде предстоит выяснить, что представляют собой новые микробы и могут ли они быть чем-нибудь полезны. К примеру, некоторые микроорганизмы могут пригодиться в создании новых антибиотиков, в промышленности, а также для решения экологических проблем. Кстати, на благо окружающей среды микробы трудятся постоянно: уничтожают пластиковые отходы, помогают производить топливо.
Но, пожалуй, самым интригующим остаётся вопрос, сколько же ещё неизвестных организмов существует в природе. По приблизительным подсчётам, на нашей планете имеется около триллиона видов микробов, причём идентифицированы на данный момент лишь 2% из них (или даже меньше).
Команда планирует также проанализировать образцы из нескольких других открытых хранилищ. Различные пробы могут содержать невероятное количество новых микроорганизмов, уверены авторы.
Научная статья по итогам исследования опубликована в издании Nature Microbiology.

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Метки:  ветвей, добавили, микроорганизмы, Неизвестные

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