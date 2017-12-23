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Невозможные каменные топоры
23.12.2017 Что от нас скрывали
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Древние артефакты высокоразвитой цивилизации. Невозможные каменные топоры, которые противоречат официальной науке истории.
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23.12.2017 Что от нас скрывали
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