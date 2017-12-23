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Невозможные каменные топоры

23.12.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Невозможные каменные топоры

Древние артефакты высокоразвитой цивилизации. Невозможные каменные топоры, которые противоречат официальной науке истории.

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Метки:  каменные, Невозможные, топоры

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