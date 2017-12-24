Ляпы и тяпы спектакля 9/11

Случалось ли вам быть свидетелем такого явления, при котором предмет не отбрасывает тени? Гавайи — единственный штат США, где можно наблюдать это необыкновенное явление. Однако это не единственное такое место на Земле, есть и другие. Сегодня мы расскажем... Подробнее