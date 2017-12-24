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Ляпы и тяпы спектакля 9/11
24.12.2017 Что от нас скрывали
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Почему не совпадают факты теракта 11 сентября 2001 с выводами официального расследования?
Содержание:
0:00:00 — теракт 11 сентября 2001 года
0:00:32 — неубедительность официальной версии
0:01:13 — почему армия и службы безопасности пропустили угоны самолётов?
0:03:15 — угоны самолётов
0:04:57 — почему опоздали перехватчики?
0:05:47 — загадка самолёта Пентагона
0:06:18 — совпадение даты антитеррористических учений
0:07:37 — как неумелые пилоты лихо управляли большими Боингами
0:09:23 — разрушение башен ВТЦ
0:11:27 — как здание падает без тарана самолёта
0:12:12 — взрыв Пентагона
0:14:50 — жаропрочная американская трава
0:16:11 — волшебные паспорта террористов
0:16:28 — сколько власти у народа?
0:17:48 — в чём причина терактов?
0:18:16 — зачем американцам Афганистан?
0:19:46 — ущемление прав и свобод в США
0:21:59 — отсутствие весомых причин и моделей
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