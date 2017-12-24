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Сверхмассивная черная дыра убивает целую галактику

24.12.2017 Части света   Нет комментариев

Сверхмассивная черная дыра убивает целую галактику

Новый снимок, сделанный телескопом «Хаббл», показывает галактику, которую душат щупальца газа и пыли. Столь странная и прихотливая форма этого небесного объекта вызвана сверхмассивной черной дырой, расположенной в центре галактики, и эта черная дыра галактику убивает.

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Галактика получила номер NGC 4696 и находится в 150 миллионах световых лет от нас. По форме она представляет собой стандартный эллипс, но еще в ней есть примечательные полосы изгибающихся волокон, состоящие из пыли и ионизированного водорода. Новое исследование предполагает, что в этих особенностях виновна черная дыра, находящаяся в центре галактики. Она же не дает галактике создавать новые звезды, а значит, по сути NGC 4696 мертва.

С помощью «Хаббла» ученые из Кембриджа смогли измерить эти пыльные волокна, и выяснили, что они примерно 200 световых лет в поперечнике, а плотность их в 10 раз превышает плотность окружающего газа, и они связывают газ в галактике с ее ядром.

Энергия, вырабатываемая черной дырой, нагревает близ находящийся газ, посылая потоки раскаленного вещества наружу и увлекая вместе с ним волокнистый материал, и даже магнитное поле галактики.

В результате магнитные структуры, пронизывающие небесное тело, не дают газу создавать новые звезды. Без новых звезд ныне существующие звезды в галактике со временем состарятся и исчезнут, и всему небесному образованию таким образом придет конец.

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Метки:  галактику, Сверхмассивная, убивает, черная

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