Сверхмассивная черная дыра убивает целую галактику

Галактика получила номер NGC 4696 и находится в 150 миллионах световых лет от нас. По форме она представляет собой стандартный эллипс, но еще в ней есть примечательные полосы изгибающихся волокон, состоящие из пыли и ионизированного водорода. Новое исследование предполагает, что в этих особенностях виновна черная дыра, находящаяся в центре галактики. Она же не дает галактике создавать новые звезды, а значит, по сути NGC 4696 мертва.

С помощью «Хаббла» ученые из Кембриджа смогли измерить эти пыльные волокна, и выяснили, что они примерно 200 световых лет в поперечнике, а плотность их в 10 раз превышает плотность окружающего газа, и они связывают газ в галактике с ее ядром.

Энергия, вырабатываемая черной дырой, нагревает близ находящийся газ, посылая потоки раскаленного вещества наружу и увлекая вместе с ним волокнистый материал, и даже магнитное поле галактики.

В результате магнитные структуры, пронизывающие небесное тело, не дают газу создавать новые звезды. Без новых звезд ныне существующие звезды в галактике со временем состарятся и исчезнут, и всему небесному образованию таким образом придет конец.