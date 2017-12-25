Секретные проекты по изучению НЛО в СССР

Вот так, в обычный московский зимний день, в уютной обстановке Каминного зала Дома журналистов была объявлена самая настоящая сенсация. Высокопоставленный сотрудник Министерства обороны (разумеется, в отставке, но как известно, такие люди «бывшими» не бывают), генерал-лейтенант запаса, доктор технических наук, академик РАЕН Алексей Юрьевич Савин сообщил, что в конце 80-х годов группе исследователей из экспертного управления Генштаба удалось вступить в контакт с представителями другой цивилизации. Что интересно, никто из присутствующих журналистов особо и не удивился. Реакцию присутствующих, скорее, можно описать как вздох облегчения: «ну наконец-то, признались!»

Но обо всем по порядку. Первым перед прессой выступил Василий Алексеевич Еременко — генерал-майор ФСБ запаса, академик Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка. В советское время в КГБ он курировал Военно-воздушные силы и разработку авиационной техники. В числе его поручений — сбор информации по линии ВВС о фактах появления неопознанных летающих объектов. Как заявил Василий Еременко, «подобной информации к тому времени накопилась масса».

Ракетные части даже получили директиву на случай обнаружения НЛО. Главное было — не создавать своими действиями возможностей для ответной агрессии. В 1983-84 годах на полигоне Владимировка силами Академии наук, Министерства обороны и КГБ было организовано масштабное исследование аномальных явлений. Военный полигон был выбран неслучайно. Эксперты давно пришли к выводу, что НЛО неизбежно появляются в местах скоплений военной техники и проведения испытаний оружия.

«Можно сказать, что мы научились вызывать НЛО во Владимировке. Для этого резко увеличивалось количество полетов военной авиации, передвижения техники. Если интенсивность с нашей стороны возрастала, то с вероятностью в 100 процентов появлялись неопознанные летающие объекты», — объяснил Василий Еременко. Через полгода испытаний авторитетная комиссия пришла к трем основным выводам.

Первое: современная наука пока не может идентифицировать такие явления. Второе: это может быть разведывательная аппаратура США или Японии. Третье: возможно воздействие внеземной цивилизации.»Тему НЛО сегодня мусолят все кому не лень. Именно из-за ее «желтизны» серьезные ученые не рискуют обозначить свою позицию по этому вопросу. Летчики часто видят подобные объекты, но у них существует своего рода вето на эту тему. Также, как и у космонавтов. В доверительных беседах они рассказывают о своем опыте встречи с НЛО, но говорить публично об этом боятся», — рассказал Василий Еременко.

По его убеждению, «заговаривать» эту тему нельзя и подходить к ней нужно очень серьезно, поскольку это вопрос безопасности. Но и в США, и у нас эта тема до сих пор закрыта. И вот после соответствующего «ввода в тему» генерал-лейтенант запаса Алексей Юрьевич Савин раскрыл некоторые аспекты того, чем занимался в свое время в Минобороны. Он возглавлял экспертное управление Генштаба, в задачу которого входило изучение всевозможных необычных явлений.

Ну, а главным проектом управления была госпрограмма по раскрытию интеллектуальных ресурсов человека. Суть ее сводилась к следующему: каким образом можно добиться, чтобы человеческий мозг стал работать в особом режиме сверхспособностей, превращая его «хозяина» в сверхчеловека. Научный совет программы возглавляла академик Наталья Петровна Бехтерева, которая вплоть до своей смерти была научным руководителем Института мозга человека РАН.

Всего же в этой программе участвовали более двухсот высококлассных специалистов со всей страны.»В процессе исследований мы пришли к выводу, что человек — это энергоинформационная система, которая получает информацию извне. И именно благодаря этому у него могут проявиться паранормальные способности», — рассказал Алексей Савин. Чтобы попытаться выйти на этот внешний источник информации, были созданы три группы — из ученых, военных и так называемая женская.

Что интересно, наиболее серьезно продвинуться в исследованиях удалось именно женской группе. Называя вещи своими именами, Алексей Юрьевич пояснил, что «мы хотели установить контакт с представителями другой цивилизации. И нам это удалось». По его словам, была разработана особая методика, позволяющая человеческому мозгу настроиться на контакт. «Необходимо настроить энергоинформационный контур человеческого мозга на определенную волну, как своего рода радиоприемник», — поясняет Алексей Савин.

Никакого гипноза, лекарств или других подобных методов в ходе эксперимента не применяли. Также была разработана особая система тестирования поступающих от контактеров сообщений, чтобы отсеять «глюки» и «сдвиг по фазе» участника эксперимента. Результаты эксперимента впечатляют: шести контактерам была предоставлена возможность физического контакта, а двоим даже удалось побывать на инопланетном корабле. По словам Алексея Савина, представители внеземной цивилизации раскрывались постепенно, давая ту информацию, которую считали нужным.

В частности, рассказывали о своей структуре власти, системе воспитания и образования. Никакой информации для нужд военных у них получить не удалось. Единственное, чем они согласились поделиться — схемой аппаратуры для диагностики и лечения различного рода заболеваний. И вообще, как объяснил руководитель эксперимента, «для них земляне — что дети малые. Мы слишком молодая цивилизация, чтобы быть им интересными в качестве субъекта для общения. Но поскольку мы тоже часть Вселенной, то своими неразумными действиями можем нанести вред как себе, так и другим цивилизациям. Так что за нами присматривают».

Программа общения с внеземным разумом была разработана на несколько лет вперед. Но в ситуацию вмешались политические события внутри страны. С 1993 года исследования были прекращены, группы расформированы. Как сообщил Алексей Юрьевич, ему удалось вынести только небольшую часть документов, основная часть — в том числе фотоотчеты — по-прежнему в архивах Минобороны. Кстати, уникальную методику по развитию феноменальных способностей личности до недавнего времени применяли в Академии имени Гагарина. Пока ее не расформировал экс-министр обороны Сердюков. И все же костяк той группы исследователей сохранить удалось.

«Четыре года назад мы попытались повторить наш эксперимент и нам это удалось», — сообщил Алексей Савин. По его словам, и сегодня работа в этом направлении продолжается — «мозги и талантливые люди в оборонке остались».На вопрос журналистов, а почему именно сегодня решено было объявить прессе столь секретную до этого времени информацию, Алексей Юрьевич ответил так: «А зачем что-то прятать от людей? Наоборот, их нужно готовить к новым вызовам времени».

Таких глобальных вызовов, по его мнению, сегодня два: изменение климата и нехватка питьевой воды. И у России в этом процессе особая роль: «Когда будет пройдена точка бифуркации, народ со всех стран побежит к нам. И как их встречать — оружием? Конечно, придется договариваться».А может, это задачки из «учебника» для молодых цивилизаций? Вот инопланетяне поставят эксперимент и посмотрят, как мы с ним справимся. Тех, кто не выучит урок, оставят на «второй год».