За день до землетрясения в Мексике там наблюдали множество НЛО



За один день до мощного землетрясения в Мексике, множество очевидцев сообщали о появлении в небе множества НЛО.



Интересно, что подобное нашествие НЛО отмечалось и в 1997 году за несколько дней до мощного подземного толчка. Кроме того множество НЛО фиксировалось над Японией перед землетрясением и разрушительным цунами. В США НЛО часто появляются перед возникновением мощных торнадо, подобно разрушительному урагану обрушившемуся несколько лет назад на Оклахому.

Сейчас поступают сообщения о наблюдении групп НЛО в небе над границей американского штата Калифорния и Мексики по линии разлома Сан-Андреас. Является ли это предвестником скорого катаклизма в этом районе — вполне возможно…