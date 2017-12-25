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За день до землетрясения в Мексике там наблюдали множество НЛО

25.12.2017 НЛО   Нет комментариев


За один день до мощного землетрясения в Мексике, множество очевидцев сообщали о появлении в небе множества НЛО.

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За день до землетрясения в Мексике там наблюдали множество НЛО
Интересно, что подобное нашествие НЛО отмечалось и в 1997 году за несколько дней до мощного подземного толчка. Кроме того множество НЛО фиксировалось над Японией перед землетрясением и разрушительным цунами. В США НЛО часто появляются перед возникновением мощных торнадо, подобно разрушительному урагану обрушившемуся несколько лет назад на Оклахому.

Сейчас поступают сообщения о наблюдении групп НЛО в небе над границей американского штата Калифорния и Мексики по линии разлома Сан-Андреас. Является ли это предвестником скорого катаклизма в этом районе — вполне возможно…

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Метки:  землетрясения, Мексике, Множество, наблюдали

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