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В США открылся виртуальный музей с трехмерными моделями 20 тысяч животных
25.12.2017 Что от нас скрывали
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Американские биологи открыли виртуальный музей oVert, где уже можно посмотреть на 20 тысяч трехмерных моделей позвоночных животных. Это примерно 80 процентов ныне существующей фауны. Власти США выделили 2,5 миллиона долларов на разработку проекта.
Название музея oVert расшифровывается как «Open Exploration of Vertebrate Diversity in 3D» («Открытое исследование многообразия позвоночных в 3D»). Экспонаты для виртуального музея начали собирать в 2014 году. Авторы проекта говорят, что их главная задача – «снять экспонаты с полки».
На сайте проекта можно будет изучить не только скелеты животных, их тела обработают контрастными красителями, чтобы пользователь мог рассмотреть мышцы и внутренние органы животных. В настоящий момент коллекция музея пополняется, но некоторые его экспонаты можно посмотреть уже сейчас. :
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