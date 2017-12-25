В США открылся виртуальный музей с трехмерными моделями 20 тысяч животных

Очевидец сообщил о том, что снимая пейзажи в американском штате Аризона недалеко от города Люптон, он просматривая сделанные снимки обнаружил неопознанный летающий объект на одной из сделанных им фотографийОчевидец сообщил о том, что снимая пейзажи в... Подробнее