Реклама

Gallery

1389841561_thumb_prizrak-k-poletu-gotov 1408281484_misticheskie-istorii-kotorym-do-sih-por-ne-nashlos-ob-yasneniya_8 1396051202_Uchenye-nashli-dve-Zemli-za-predelami-Solnechnoiy-sistemy_1 1397640602_thumb_Dve-dolgoperiodicheskie-komety-letyat-na-vstrechu-Solncu 1398134881_Na-Saturne-i-Yupitere-idut-almaznye-dozhdi 1401526261_Solnechnaya-sistema-zamedlyaet-hod-Apokalipsis-blizitsya 1406552222_Gigantskie-plazmennye-vybrosy-v-galaktike-3C-348 1408689182_Zagadka-zhizni-na-Zemle_6

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

Тайны Бакшалийского манускрипта

26.12.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев


Ученые из Оксфордского университета с помощью метода радиоуглеродного датирования установили возраст Бакшалийского манускрипта, хранившегося в Бодлианской библиотеке.

Считается, что на этой известной индийской рукописи автор использовал символ ноля. Ученые выяснили, что манускрипт на 500 лет старше, чем принято считать. По словам исследователей, документ был создан в III – IV вв.

:

Исследование было одобрено руководством Бодлианской библиотеки, в которой манускрипт хранился с 1902 года. Текст содержит сотни символов в виде жирных точек, интерпретируемых как ноль. Этот символ использовался в том же качестве, в котором используется ноль сейчас для указания порядка возрастания чисел, например 10, 100, 1000.

Тайны Бакшалийского манускрипта

Ранее считалось, что число ноль впервые было использовано в надписи на стене храма IX в. Гвалиор в индийском штате Мадхья-Прадеш.

Бакшалийский манускрипт был найден в 1881 году в поле, где потом появилась деревня Бакшали (территория современного Пакистана). Ученые давно рассматривали документ как древнейший индийский математический текст. Однако о точном возрасте рукописи до настоящего времени ходили споры. Некоторые специалисты считали, что она была создана в период с VIII по XII вв. Документ состоит из 70 хрупких листов бересты.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  Бакшалийского, манускрипта

Похожие сообщения:

?>