Тайны Бакшалийского манускрипта



Ученые из Оксфордского университета с помощью метода радиоуглеродного датирования установили возраст Бакшалийского манускрипта, хранившегося в Бодлианской библиотеке.

Считается, что на этой известной индийской рукописи автор использовал символ ноля. Ученые выяснили, что манускрипт на 500 лет старше, чем принято считать. По словам исследователей, документ был создан в III – IV вв.

Исследование было одобрено руководством Бодлианской библиотеки, в которой манускрипт хранился с 1902 года. Текст содержит сотни символов в виде жирных точек, интерпретируемых как ноль. Этот символ использовался в том же качестве, в котором используется ноль сейчас для указания порядка возрастания чисел, например 10, 100, 1000.

Ранее считалось, что число ноль впервые было использовано в надписи на стене храма IX в. Гвалиор в индийском штате Мадхья-Прадеш.

Бакшалийский манускрипт был найден в 1881 году в поле, где потом появилась деревня Бакшали (территория современного Пакистана). Ученые давно рассматривали документ как древнейший индийский математический текст. Однако о точном возрасте рукописи до настоящего времени ходили споры. Некоторые специалисты считали, что она была создана в период с VIII по XII вв. Документ состоит из 70 хрупких листов бересты.