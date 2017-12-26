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Найдено самое древнее изображение нуля
26.12.2017 Что от нас скрывали
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Радиоуглеродное датирование древнеиндийского манускрипта Бахшали позволило заметить фрагменты текста, содержащего сотни символов нуля в форме точек. Отмечается, что в рукописи разность, равная нулю, не обозначалась каким-либо символом. Это свидетельствует, что включительно до создания манускрипта данная цифра не использовалась для записи кратных десяти чисел.
Рукопись состоит из 70 берестяных частей и датируется III или IV веками нашей эры. Ранее самые древние символы нуля находили на манускриптах VI века.
Рукопись найдена в 1881 году крестьянином недалеко от деревни Бахшали, расположенной вблизи Пешавара (современный Пакистан). В Бодлианскую библиотеку при Оксфордском университете (Великобритания) манускрипт поступил в 1902-м.
Ранее перевод текста, написанного на санскрите, позволил предположить, что рукопись использовалась в качестве учебника арифметики торговцами Шелкового пути. :
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