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Самая высокая температура на Земле была 38 млн. лет назад
26.12.2017 Что от нас скрывали
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2370°C – такова самая высокая температура, которая могла быть зафиксирована на поверхности Земли. К такому выводу пришли исследователи, восстановив цепь событий, произошедший около 38 миллионов лет назад.
В тот момент по территории, на которой сегодня располагается Канада, ударил обломок космического объекта. Узнать об этом учёным помог минерал под названием циркон.
Поясним, что, когда какой-либо объект из космоса врезается в нашу планету, на месте столкновения царит невероятно высокая температура. Именно такие удары миллиарды и миллионы лет изменили атмосферу Земли и повлияли на её обитаемость.
После таких катастроф очень часто остаются подсказки, по которым сегодня исследователи могут восстановить события. До этого максимальные температуры, когда-либо отмеченные на поверхности нашей планеты, оценивались в 2000°C. Но теперь есть неоспоримое доказательство того, что специалисты немного помелочились.
Николас Тиммс (Nicholas Timms) из Университета Кёртина (Австралия) вместе со своей командой исследовал ударный кратер под названием Мистатин, который располагается на полуострове Лабрадор.
Эксперты полагают, что удар метеорита образовал кратер диаметром 28 метров, однако впоследствии геологические процессы его деформировали. Сегодня размер кратера – 16 метров в поперечнике, а его максимальная глубина – 338 метров.
38 миллионов лет назад кратер был достаточно горячим, чтобы превратить циркон в драгоценный фианит (он же кубический цирконий или диоксид циркония, ZrO2). Минимальная температура, необходимая для этого процесса, составляет 2370°C.
«Эти результаты подчёркивают, насколько экстремальными могут быть условия после удара небесных тел, – рассуждает Тиммс. – Ранее никто не рассматривал цирконий как индикатор температур. Впервые у нас есть доказательство того, что настоящие камни могут быть настолько горячими».
По словам специалистов, наиболее точная оценка верхних пределов температур при столкновении небесных тел с нашей планетой очень важна. По ним становится всё более реальным восстанавливать события, происходившие на молодой Земле.
Коллеги Тиммса полагают, что подобные бомбардировки из космоса и перегрев после них могли «запекать» земную кору, удерживая в атмосфере водород, углерод и серу. А эти элементы считаются в буквальном смысле жизненно важными: без них нас бы просто не существовало.
Подробно результаты своей работы команда австралийских исследователей описывает в издании Earth and Planetary Science Letters. :
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