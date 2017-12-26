-
Находку утраченных изречений Конфуция подтвердили официально
26.12.2017 Что от нас скрывали
-
В прошлом году в гробнице Лю Хэ, самого недостойного императора Поднебесной, был найден огромный архив записей на бамбуковых дощечках, среди которых, по мнению ученых, могли оказаться утраченные изречения великого моралиста Конфуция.
В конце августа 2017 года в китайских СМИ появилось подтверждение: расшифрованные на сегодняшний день фрагменты текста действительно соответствуют главам из Ци Лунь, наиболее полной версии знаменитых «Бесед и суждений» Конфуция, оригинал которой был утерян 1800 лет назад.
Бамбуковые дощечки после реставрации и расшифровки. Фото: CCTV News
«Беседы и суждения» (также известные как «Лунь Юй» и, в западной традиции, «Аналекты») – это сборник цитат, устных высказываний, преданий и деяний Конфуция, составленный его учениками и последователями. Создание «Лунь Юй» началось после смерти Конфуция в 479 году до нашей эры и заняло почти 50 лет. Последние два тысячелетия эта книга была одной из самых читаемых и почитаемых в Поднебесной, образованный человек был обязан выучить «Лунь Юй» наизусть.
К началу распространения конфуцианства при династии Хань были известны две версии «Лунь Юй», во II веке до н.э. появилась третья. Основное отличие между ними – количество иероглифов и глав.
Две древнейшие версии получили названия «Речения царства Лу» (Лу Лунь, 20 глав) и «Речения царства Ци» (Ци Лунь, 22 главы). Третья версия, «Древние речения» (Гу лунь), была по преданию найдена в стене дома Конфуция и, возможно, являлась самой ранней из всех. Она насчитывала 21 главу.
До сих пор неизвестно, какая из трех древних версий легла в основу официальной (канонической) редакции. Современный вариант «Бесед и суждений» состоит из 20 глав, а оригинал самой длинной версии, Ци Лунь, считался утраченным в III веке нашей эры.
Бывший император Лю Хэ, в гробнице которого обнаружили бесценную библиотеку на бамбуковых дощечках, жил и умер в I веке до нашей эры. К тому времени труды Конфуция уже стали обязательными для прижизненного и посмертного изучения: если нечестивец Лю Хэ не сам подбирал книги для загробного чтения, то об этом позаботились организаторы его похорон.
Археологи (люди образованные, следовательно, знающие «Лунь Юй» наизусть) почти сразу разглядели уникальность текста на дощечках. Однако гробница еще в древности была подтоплена, из-за чего вся органика в ней, включая библиотеку и останки Лю Хэ, имеет следы гниения. Ученым понадобился год для тщательной консервации 5000 найденных дощечек – фактически они представляли собой слипшуюся массу, больше напоминающую водоросли, нежели собрание государственной мудрости.
Работа по консервации бамбуковых дощечек из гробницы Хуаньхоу. Фото: Official Weibo account of CCTV
После консервации и реставрации дощечки изучили методом инфракрасного сканирования: это позволило максимально полно идентифицировать нечитаемые символы.
Заключение экспертов короткое, но сенсационное: фрагменты текста на бамбуковых дощечках являются главами из Ци Лунь, наиболее полной и давно утерянной версии «Лунь Юй».
Изучение дощечек продолжается, и в дальнейшем ученые надеются восстановить полный текст Ци Лунь, совместив фрагменты из гробницы Лю Хэ с другими, найденными при раскопках в провинции Ганьсу, сообщили специалисты Пекинского университета прикладных наук. :
Поделиться в соц. сетях
Свежие комментарии