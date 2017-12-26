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«Великая стена BOSS»
26.12.2017 Части света
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Международная группа астрономов обнаружила, возможно, самый крупный
объект в наблюдаемой Вселенной — гигантское скопление размером миллиард
световых лет в поперечнике, состоящее из 830 галактик. Он получил
название «Великая стена BOSS» (BOSS Great Wall). :
Отдельные галактики — такие, как наш Млечный Путь — объединяются
гравитацией в кластеры, которые, в свою очередь, собираются
в суперкластеры. Суперкластеры могут образовывать длинные нити галактик,
получившие название стен.
В самом крупном масштабе Вселенная напоминает
космическую «паутину» материи, окружающую пустоты, или войды, а эти
стены представляют собой самые толстые нити.
Ранее ученым стало известно о других сверхскоплениях галактик — «Великой стене Слоуна» (Sloan Great Wall) и Ланиакее (Laniakea).
Однако «Великая стена BOSS», совокупная масса которой, возможно, превышает массу Млечного Пути в 10 000 раз, крупнее этих скоплений более чем в два раза.
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