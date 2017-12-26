Реклама

Gallery

1396548183_magnitosfera-zemli-shit-ili-sito 1404205382_rassel-krou-sfotografiroval-nlo-nad-sidneem_1 1407330901_zemlya-sidit-v-chernoiy-dyre-ryadom-s-vyhodom-v-dyru-beluyu_1 1407417661_thumb_unylaya-pora-chast-vtoraya 1403837821_Umer-chelovek-videvshiiy-samyiy-znamenityiy-NLO-v-istorii 1403996762_Obnaruzhena-ekzoplaneta-na-kotoroiy-idiet-silikatnyiy-sneg 1405972442_NASA-obnarodovalo-svezhie-snimki-fontanov-na-Encelade_3 1406552426_Pervyiy-lunohod-sovetskiiy-kosmicheskiiy-korabl-Lunohod-1_15

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

«Великая стена BOSS»

26.12.2017 Части света   Нет комментариев

«Великая стена BOSS»

Международная группа астрономов обнаружила, возможно, самый крупный
объект в наблюдаемой Вселенной — гигантское скопление размером миллиард
световых лет в поперечнике, состоящее из 830 галактик. Он получил
название «Великая стена BOSS» (BOSS Great Wall).

:

Отдельные галактики — такие, как наш Млечный Путь — объединяются
гравитацией в кластеры, которые, в свою очередь, собираются
в суперкластеры. Суперкластеры могут образовывать длинные нити галактик,
получившие название стен.

В самом крупном масштабе Вселенная напоминает
космическую «паутину» материи, окружающую пустоты, или войды, а эти
стены представляют собой самые толстые нити.

Ранее ученым стало известно о других сверхскоплениях галактик — «Великой стене Слоуна» (Sloan Great Wall) и Ланиакее (Laniakea).

Однако «Великая стена BOSS», совокупная масса которой, возможно, превышает массу Млечного Пути в 10 000 раз, крупнее этих скоплений более чем в два раза.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  Великая

Похожие сообщения:

?>