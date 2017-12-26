Отдельные галактики — такие, как наш Млечный Путь — объединяются

гравитацией в кластеры, которые, в свою очередь, собираются

в суперкластеры. Суперкластеры могут образовывать длинные нити галактик,

получившие название стен.

В самом крупном масштабе Вселенная напоминает

космическую «паутину» материи, окружающую пустоты, или войды, а эти

стены представляют собой самые толстые нити.

Ранее ученым стало известно о других сверхскоплениях галактик — «Великой стене Слоуна» (Sloan Great Wall) и Ланиакее (Laniakea).

Однако «Великая стена BOSS», совокупная масса которой, возможно, превышает массу Млечного Пути в 10 000 раз, крупнее этих скоплений более чем в два раза.