Комета и Марс

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В октябре 2014 года комета C/2013 A1 Siding Spring прошла на расстоянии 140 тысяч километров от Марса. Разумеется, астрономы не могли упустить возможность пронаблюдать за эффектами, которое подобное близкое сближение окажет на Марс.
По весьма удачному совпадению, всего за пару недель до визита кометы на орбиту красной планеты вышел аппарат MAVEN, предназначенный для изучения его атмосферы. Недавно в журнале Geophysical Research Letters была опубликована статья, в которой рассказывается о том, что удалось зафиксировать его приборам.:
Как известно, у красной планеты нет глобального магнитного поля подобного земному. Однако когда частицы верхних слоев атмосферы взаимодействуют с солнечным ветром, возникает электрический заряд генерирующий пускай и слабое, но все же регистрируемое поле. Такой же принцип работает и с кометой — взаимодействие солнечного ветра с ее комой создает магнитное поле. Но, поскольку кома кометы имеет очень большой по сравнению с планетой размер (радиус комы C/2013 составлял миллион километров, при том что само ядро имело размер в полкилометра), то ее магнитное поле оказалось сильней и куда протяженнее марсианского.
Так что когда C/2013 пролетела Марс, ее магнитное поле буквально повергло в хаос марсианское. На протяжении пролета линии магнитного поля планеты были полностью смяты. Даже после ухода кометы еще несколько часов вся магнитосфера Марса буквально бурлила, а скорость утечки атмосферы планеты заметно выросла. В целом, по мнению ученых, эффект, произведенный кометой вполне можно сравнить с очень мощным геомагнитным штормом, обрушившимся на Землю.
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