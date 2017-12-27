Комета и Марс

По весьма удачному совпадению, всего за пару недель до визита кометы на орбиту красной планеты вышел аппарат MAVEN, предназначенный для изучения его атмосферы. Недавно в журнале Geophysical Research Letters была опубликована статья, в которой рассказывается о том, что удалось зафиксировать его приборам.

Как известно, у красной планеты нет глобального магнитного поля подобного земному. Однако когда частицы верхних слоев атмосферы взаимодействуют с солнечным ветром, возникает электрический заряд генерирующий пускай и слабое, но все же регистрируемое поле. Такой же принцип работает и с кометой — взаимодействие солнечного ветра с ее комой создает магнитное поле. Но, поскольку кома кометы имеет очень большой по сравнению с планетой размер (радиус комы C/2013 составлял миллион километров, при том что само ядро имело размер в полкилометра), то ее магнитное поле оказалось сильней и куда протяженнее марсианского.

Так что когда C/2013 пролетела Марс, ее магнитное поле буквально повергло в хаос марсианское. На протяжении пролета линии магнитного поля планеты были полностью смяты. Даже после ухода кометы еще несколько часов вся магнитосфера Марса буквально бурлила, а скорость утечки атмосферы планеты заметно выросла. В целом, по мнению ученых, эффект, произведенный кометой вполне можно сравнить с очень мощным геомагнитным штормом, обрушившимся на Землю.