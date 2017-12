Люси — огромный алмаз в созвездии Центавра

Команда исследователей под руководством профессора Трэвиса Меткалфа

(Travis Metcalfe) пришла к такому выводу после изучения звезды BPM

37093, находящейся от нас на расстоянии 50 световых лет. Звезда

относится к типу белых карликов.

Объект BPM 37093 является

переменной пульсирующей звездой, и именно пульсации позволили ученым

определить ее внутренний состав. В этом случае астрономы пользуются теми

же моделями, что и геологи при изучении внутреннего состава Земли на

основе данных о прохождении сейсмических волн – это направление получило

термин астросейсмология. Ученые обнаружили, что углерод в центре белого

карлика под высочайшим давлением кристаллизовался и принял форму самого

большого из известных на этот момент алмазов. Многочисленные расчеты

показывают, что кристаллизовалось от 32% до 82% вещества звезды, есть

даже предположение, что BPM 37093 на 90% состоит из кристаллического

материала.

Звезда BPM 37093 является также одним из самых крупных

белых карликов, известных науке. Ее общий вес чуть больше веса Солнца

(1,1 солнечной массы), зато по размерам звезда даже меньше Земли – около

4 тысяч километров в поперечнике, наша планет в три раза ее больше.

Плотность вещества внутри таких карликов колоссально высока, что создает

огромные давления, приводящие к кристаллизации углерода.

Углерод

является побочным продуктом реакций ядерного синтеза гелия. Впервые

теория о возможности существования огромных алмазных ядер внутри белых

карликов было сделано в шестидесятых годах прошлого века – материал

звезд под высоким давлением начинает кристаллизоваться. Обнаружен объект

в 1992 году, и уже в 1995 году была выдвинута гипотеза, что ядро звезды

представляет собой огромных размеров алмаз. Позже, когда теория

подтвердилась, BPM 37093 была переименована в Люси (Lucy), в честь

знаменитой песни Beetles – «Lucy in the sky with diamonds».