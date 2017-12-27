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Полет «Союза-ФГ» над Казахстаном

27.12.2017 Части света   Нет комментариев


Очень впечатляющее видео эффектного пролета ракеты-носителя «Союз-ФГ». Снято в городе Тараз на юге Казахстана.

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Метки:  Казахстаном, Союза-ФГ

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