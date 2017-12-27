NASA опубликовало новые фотографии Марса

Фото были сняты аппаратом MRO (Mars Reconnaissance Orbiter – разведывательный орбитальный аппарат для Марса), который был запущен в космос в 2005 году.

Аппарат сделал тысячи фото Марса, и NASA регулярно пополняет коллекцию изображений высокого разрешения, доступных каждому. Дюны, долины, овраги и другие особенности марсианского ландшафта подчеркиваются благодаря положению Марса относительно Солнца и аппарата, и порой получаются действительно впечатляющие снимки.