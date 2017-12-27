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NASA опубликовало новые фотографии Марса

27.12.2017 Части света   Нет комментариев

NASA опубликовало новые фотографии Марса

NASA выложило много новых фото марсианских ландшафтов. Снимки показывают, что ландшафты Марса могут быть самых разных цветов – от глубокого кирпичного и черного до небесно-голубого и бирюзового.

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Фото были сняты аппаратом MRO (Mars Reconnaissance Orbiter – разведывательный орбитальный аппарат для Марса), который был запущен в космос в 2005 году.

Аппарат сделал тысячи фото Марса, и NASA регулярно пополняет коллекцию изображений высокого разрешения, доступных каждому. Дюны, долины, овраги и другие особенности марсианского ландшафта подчеркиваются благодаря положению Марса относительно Солнца и аппарата, и порой получаются действительно впечатляющие снимки.

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Метки:  опубликовало, фотографии

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