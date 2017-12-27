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NASA опубликовало новые фотографии Марса
27.12.2017 Части света
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NASA выложило много новых фото марсианских ландшафтов. Снимки показывают, что ландшафты Марса могут быть самых разных цветов – от глубокого кирпичного и черного до небесно-голубого и бирюзового. :
Фото были сняты аппаратом MRO (Mars Reconnaissance Orbiter – разведывательный орбитальный аппарат для Марса), который был запущен в космос в 2005 году.
Аппарат сделал тысячи фото Марса, и NASA регулярно пополняет коллекцию изображений высокого разрешения, доступных каждому. Дюны, долины, овраги и другие особенности марсианского ландшафта подчеркиваются благодаря положению Марса относительно Солнца и аппарата, и порой получаются действительно впечатляющие снимки.
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