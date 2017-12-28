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Озеро Калыгирь скрывает подводную базу НЛО?

28.12.2017 НЛО   Нет комментариев

Озеро Калыгирь скрывает подводную базу НЛО?

Скоро планируется очередная экспедиция на озеро Калыгирь, в ходе которого уфологи надеется найти подводную базу НЛО. На этот раз они намерены хорошо подготовится, взяв с собой эхолокаторы и специальные тяжёлые скафандры.    
Впервые об НЛО в этом регионе Камчатки заговорили ещё в 30х годах после экспедиции геолога Игоря Соловьёва и Николая Мельникова. Учёные изучали вулканическую активность этого района.   
Озеро Калыгирь скрывает подводную базу НЛО?
Геологи случайно нашли пещеру, примечательно было то, что поблизости вообще не было звериных троп и признаков жизни вообще. Пещера освещалась голубым сиянием. Соловьёв некоторое время смотрел на неё, а когда повернулся к товарищу понял, что ослеп. Мельникову пришлось более одного километра тащить его на себе. Зрение вернулось через несколько часов. 
Также научными экспедициями 80-90х годов было замечено корабль инопланетян, имевший диаметр более 50 метров. Аппарат медленно погружался под воду. 
Все эти, якобы правдивые случаи, наделали много шума и повлекли за собой слухи о возможной подводной базе НЛО в районе озера Большой Калыгирь.

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Метки:  Калыгирь, подводную, скрывает

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