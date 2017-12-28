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Бой с группой НЛО над островом Русский в 1986 году

28.12.2017 НЛО   Нет комментариев

Бой с группой НЛО над островом Русский в 1986 году

Проходит время и те, кто принимал непосредственное участие в невероятных событиях некогда находившихся под грифом «секретно» начинают рассказывать о том, как это было.  Эдуард Шеверницкий служивший в войсках ПВО во Владивостоке, рассказал подробности вторжения группы НЛО передвигавшихся со скоростью до 10000км\ч в воздушное пространство СССР.

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Наверное пришло время рассказать о событиях 29 января 1986 г. Я проходил службу в войсках ПВО в г Владивостоке планшетистом Командного Пункта Зенитно-Ракетной Бригады. Очень хорошо запомнился тот случай когда внезапно появились 3 цели нарушившие границу возле острова Русский.

Наверное не надо объяснять ….что в те времена там находилось? Цели шли на высоте 400 метров со скоростью порядка 220-250 км в час Бригада была приведена в боевую готовность….с чего сбивали….а цель была именно уничтожена я сказать не могу потому-что был в наушниках и осуществлял проводку целей…да и как то не до того было собственно говоря..нарушение границы всё таки.

Пройдя до острова Русский цели разделились на 2 группы одна ушла в сторону г. Большой Камень со скоростью от 9000 до 10000 км в час и пропала с радара у Большого Камня. 2 другие шли в направление Дальнегорска ….одна исчезла с радаров возле острова Аскольд….другая продолжала движение на Дальнегорск с потерей скорости. У Дальнегорска на ней нарисовал значок *цель уничтожена*.

На следующий день меня вызвали на КП и приказали встать за планшет и нарисовать то что было вчера, весь КП был в начальстве…во время прорисовки вчерашнего нарушения ходил какой то капитан и после каждой засечки снимал на фотоаппарат( у нас в части этого капитана не было. могу сказать точно) Закончив ..меня отпустили отдыхать.

Эдуард Шеверницкий, Планшетист 130 ЗРБ 12-й армии ПВО.

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Метки:  группой, островом, русский

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