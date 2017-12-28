Обиженные мертвецы: Как в Денвере построили парк на кладбище и навлекли гнев призраков

Парк Чизмен (Cheesman Park) в Денвере, штат Колорадо, на первый взгляд может показаться оазисом мира и покоя. Великолепные лужайки и величественные деревья выглядят тихой пристанью среди оживленных улиц города. Тем не менее, по мнению многих, это место, где обитает самый настоящий ужас.

Начало истории было положено, когда парк начали строить на месте грубо уничтоженного и оскверненного старого городского кладбища. Это произошло в довольно темный период истории Денвера. И ладно бы, если бы власти тихо построили несколько зданий на месте старых участков захоронения. Такое нередко случается в городской черте.







Но нет, этот эпизод сопровождался скандалом, подорвавшим изнутри городское управление, оскорбившим общественность и заполнившим газеты невероятными историями.

В 1858 году человек по имени Уильям Лаример заложил земельный участок в 320 акров, который должен был использоваться как кладбище в новом, растущем городе Денвере, штат Колорадо. Он назвал кладбище «Маунт-Проспект». Лучшие участки на холме отводились для богатых и влиятельных жителей города. Нищих и преступников должны были хоронить на окраинах кладбища, а простых людей — в середине.

Однако планы, связанные с устройством благочинного респектабельного кладбища, были развеяны в прах с самого начала. Первые похороны на нем оказались связаны с кровавым преступлением. Венгерский иммигрант Джон Штойфель приехал в Денвер, чтобы уладить спор со своим шурином, а закончил дело тем, что убил его.

После короткого расследования он был выдан на суд толпе и в итоге повешен на тополе. Тела Джона Штойфеля и его шурина были привезены на кладбище «Маунт-Проспект» и без лишних церемоний просто свалены в одну могилу.

Позже жертв несчастных случаев и убитых также продолжали хоронить на окраинных участках кладбища без должного отпевания и церемоний, и тогда уже многие люди стали именовать его Свалкой костей или Каблуком (за конфигурацию участка). Кладбище стремительно теряло имидж уважаемого и респектабельного, как о том мечтал его основатель Уильям Лаример.

В конце XIX века Денвер начал процветать. В нем делались огромные состояния на горной промышленности, добыче серебра и недвижимом имуществе. Смущенные непристойной репутацией местного кладбища (и такого обиходного названия, как Каблук), отцы города в 1873 году решили переименовать его в «Городское». Однако новое название не изменило того факта, что само кладбище постепенно становилось бельмом на глазу у уважаемых людей.

Отсутствие должной заботы о территории привело к тому, что природа стала возвращаться к первозданному состоянию, многие надгробные плиты упали, дикие собаки прятались между могильными холмами, а рогатому скоту разрешили бродить среди могил.

Видя все это, богатые семьи начали хоронить своих родственников на двух других новых кладбищах, а «Городское» было отдано на откуп нищим, преступникам, невостребованным телам, жертвам оспы и сыпного тифа. Собственность на кладбище перешла от Уильяма Ларимера краснодеревщику Джону Валлею, который не прилагал больших усилий по исправлению ситуации.

В итоге жители особняков и богатых домов, построенных неподалеку от кладбища, стали оказывать давление на городское управление, требуя что-то сделать со всем этим безобразием. И городские власти нашли управу на владельца кладбища. Неожиданно обнаружилось, что кладбище (оказывается!) находится на земле, которая была частью земель, по соглашению принадлежащих индейцам еще во времена до 1860 года.

Так что юридическая казуистика помогла в отчуждении кладбища в 1890 году у его владельца в пользу Соединенных Штатов, которые продали земельный участок в 320 акров за символическую сумму в $200 городским властям Денвера.

Наследство городу досталось неоднозначное. Джоном Валлеем кладбище было разделено на три секции. Городская часть за это время серьезно обветшала и пришла в запустение, но католические и еврейские секции продолжали хорошо поддерживаться. Вскоре после того, как город принял землю, еврейские церкви удалили своих покойных с кладбища и сдали землю в аренду городскому отделу водоснабжения.

Католическая церковь выкупила собственный участок и поддерживала его в превосходном состоянии до 1950 года. В 1951 году городские власти потребовали очистить участок земли, ранее отведенный под городское кладбище. На перезахоронения давалось 90 дней.

Некоторые могилы действительно были вскрыты, а останки перезахоронены членами семьи, но о более чем 5 000 могил забыли, и они остались невостребованными. Весной начали приготовления к перезахоронению и этих тел. Мэр Денвера, Платт Роджерс, опасался инфекции, которая могла возникнуть при открытии могил, и находился вне города.

Для проведения всей операции был выбран, как оказалось впоследствии, недобросовестный предприниматель, некий И. Ф. Макговерн. Было договорено, что каждое тело будет извлечено из земли, уложено в новый гроб и перемещено на новое, Прибрежное кладбище. Правда, гроб должен быть всего 3,5 фута длиной и 1 фут шириной.

По прибытии гробов на новое кладбище Макговерн должен был получить оплату в сумме 1 доллар 90 центов за каждый гроб. В марте нанятые им рабочие приступили к делу. Туда же на кладбище явились и любопытные репортеры, чтобы проследить, как все будет происходить.

Сначала работы велись аккуратно и пристойно, но очень скоро рабочие стали относиться ко всему менее добросовестно. В это время, согласно городской легенде, на кладбище явилась старуха, которая начала объяснять, что над каждым вырытым телом должна быть прочитана молитва, иначе мертвые возвратятся.

Само собой разумеется, рабочие лишь посмеялись над ней. Они спешили, и это дало возможность любителям поживиться на дармовщину сдирать замки и украшения с отрываемых из земли гробов.

Тела, которые не распались на достаточно мелкие фрагменты, грубо вытаскивали из прежних гробов и, чтобы поместить в маленькие коробки-гробы, ломали и засовывали в новые кое-как. Позже абсолютно все, кто участвовал в этом бесчинстве, говорили, что чувствовали страх и присутствие неведомого.

Рабочий по имени Джим Астор утверждал, что почувствовал призрачную землю на своих плечах. Он был так напуган, что бросил вниз, в разграбленное захоронение, пару табличек с именами, оторванных от старых гробов, которые хотел оставить себе как сувениры, и не вернулся на участок на следующий день.

Люди, жившие в окрестных домах, почти сразу начали сообщать о призрачных проявлениях в своих домах и около них. Кто-то стучал в двери и окна в течение ночи. В темноте из района открытых могил доносились низкие стонущие звуки (их можно услышать иногда и сегодня). К тому времени, когда мэр Роджерс вернулся в город, местные газеты уже пестрели размещенными на первой полосе историями о бесчинствах, творящихся на кладбище, и о коррупции городских властей.

Истории обнаруживали несоответствия между реальным числом захоронений и фактическим числом коробок-гробов, доставляемых на Прибрежное кладбище. Газеты писали:

"Линия оскверненных могил в южных районах кладбища вызывает отвращение и ужасает всех видом, который они представляют. Вокруг краев разрытых могил сложены сломанные гробы, изодранные саваны и фрагменты одежды, сорванной с трупов… Все это растоптано в земле ногами могильщиков как ненужное барахло".

Ситуация стала быстро перерастать в скандал, в который к тому же вмешалась городская санитарная станция, приостановившая работы на кладбище. Началось расследование, в результате которого мэр Денвера Роджерс был вынужден подать в отставку, в то время как часть останков по-прежнему находилась на кладбище, а некоторые могилы были вскрыты.

Чтобы не тревожить горожан, кладбище обнесли забором. Там по-прежнему зияли провалы в земле, новый контракт на перезахоронение так, и не составили, и в конечном счете об оставшихся телах вообще забыли, и они все еще находятся под фундаментом парка и садов. По скромным подсчетам в земле осталось около двух тысяч тел…

К 1902 году начали постройку городского парка, сажая кусты прямо на кое-как заваленных могилах. В 1907 работа по превращению кладбища в парк была закончена, так появился Чизмен-парк, названный в честь одного из основателей Денвера. Два года спустя в его же честь был построен и открыт знаменитый мраморный павильон, присутствующий на каждом фото Чизмен-парка.

В 1950 году католическая церковь продала свое смежное кладбище, аккуратно перезахоронив всех покойных. Эта часть земли вскоре стала Ботаническими садами Денвера. Еврейская секция кладбища превратилась в Конгресс-парк.

Несмотря на принятые меры по облагораживанию территории, призраки, потревоженные больше чем столетие назад, активно присутствуют в парке, о чем свидетельствуют многочисленные истории посетителей. Люди, которые приезжают в парк отдохнуть и расслабиться (и не знают его истории), говорят о тягостных чувствах, тоске, смертельном страхе, которые ощущают там.

В 2010 году при оросительных работах на территории парка Чизмен обнаружили четыре скелета, оставшихся со старых захоронений. Останки были собраны и перезахоронены на другом кладбище

Другие докладывают, что в сумерках на аллеях парка они видят туманные силуэты, странные тени и слышат пугающие стоны и шепот. По ночам на аллеях можно увидеть играющих в парке детей, которые потом бесследно исчезают. Также рассказывают о странной женщине, которая разгуливает по аллеям парка, напевая что-то в полголоса. Она внезапно появляется и внезапно исчезает.

Есть немало сообщений о том, что расположившиеся на траве для отдыха люди испытывали трудности при попытке встать, словно невидимые силы удерживали их. Лунными ночами на земле видны очертания старых могил. Чизмен-парк — это место, где люди стараются не оставаться в сумерки.





