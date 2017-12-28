Новый визит Человека-Мотылька. В пригороде Чикаго девушка видела «Черного Дьявола»

Чикагский исследователь аномальных явлений Мануэль Наваретт (Manuel Navarette), собирающий все случаи встреч с Человеком-Мотыльком в Чикаго, рассказал о том, что он получил новое свидетельство от очевидца.

— Это произошло в 12 сентября 2017 около десяти вечера, — рассказывает анонимная свидетельница,- Я шла с работы по Миллард-авеню в Литтл-Вилледж (пригород Чикаго) и решила заглянуть в магазинчик, чтобы прикупить мелочевки. Когда я вышла из магазина, я пошла дальше по авеню и вдруг увидела впереди то, что я приняла за очень высокого человека. Но у него были огромные черные крылья и двое ярко светящихся оранжевых глаз.







Сначала я почему-то подумала, что может быть это просто большая сова на дороге, но чем ближе я подходила, тем больше понимала, что это именно человекообразное существо и ростом оно около 7 футов (чуть более 2 метров), а сама я ростом всего 5,4 фута (163 см) и эта тварь буквально возвышалась надо мной.

Он просто стоял и смотрел на меня в течении примерно 10 минут и издавал странный щебечущий звук. А я в это время медленно шла прямо на него и думала, что это сам Дьявол. Я начала молиться про себя. Я продолжала идти потому, что я понимала, если я остановлюсь, я буду буквально парализована от страха.

Когда между нами оставалось менее 20 футов (6 метров), он вдруг очень громко завизжал, словно пытался меня предупредить, а в следующее мгновение подпрыгнул и полетел по направлению к улице West 25th Street.

Я смотрела как он исчезает во тьме ночи и продолжала молиться про себя, а когда я пришла домой, у меня началась истерика. Я плакала и моя семья не понимала, что со мной произошло.

Я рассказала им обо всем, что увидела и моя бабушка сказала, что либо это был сам Дьявол, либо Лечуса (Lechusa). Лечуса — птицеподобное существо, похожее на сову, из латиноамериканского фольклора. Бабушка сказала, что мне повезло и что молитвы защитили меня от этого существа.

В ту ночь я спала с закрытым наглухо окном, опущенными шторами и с включенным светом. Я до сих пор боюсь, что эта тварь найдет меня и придет за мной. Я молюсь Богу, чтобы никогда больше не встречаться с ней снова.

Исследователь Наваретт подтвердил, что девушка на встрече с ним выглядела испуганной, хотя когда она рассказывала ему эту историю прошло уже более двух суток с момента происшествия. Также девушка рассказала, что ранее она слышала в своем квартале Литтл-Вилледж истории про некоего "Черного Дьявола", которого тут называют “Un Diablo Negro”. То есть не она одна встречалась с этим существом.

Пик сообщений о встрече в Чикаго с черным крылатым гуманоидом пришелся на весну 2017 года. По описаниям существо очень похоже на знаменитого монстра Человека-Мотылька из Пойнт-Плезант.





