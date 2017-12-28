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Искусственные пчёлы придут на смену настоящим
28.12.2017 Что от нас скрывали
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При поддержке Национального научного фонда США учёные из Гарварда разрабатывают искусственных пчёл-роботов, которые смогут взять на себя функцию опыления растений.
RoboBee — это летающий микроробот размером с половину канцелярской скрепки и весом в 1/10 грамма, имитирующий биологию медоносной пчелы. Пока он существует только как опытный образец. RoboBee держится в воздухе благодаря пьезоэлектрическим приводам — маленьким полоскам керамики, которые расширяются и сжимаются под воздействием электричества, а ее миниатюрный вес и размер стали достижимы благодаря использованию микроэлектромеханических технологий (МЭМС).
Наблюдения за живой природой позволили ученым развить способности микророботов — в 2015 году они научили их плавать под водой наподобие морских птиц тупиков, а в 2016 разработали способ сбережения энергии, чтобы искусственные пчёлы могли переносить больше груза и садиться на любую поверхность, хоть на стены, хоть на потолок.
Следующим этапом, над которым работают учёные, должен стать переход на автономное питание. Пока RoboBee получает энергию по сверхтонкому проводу, но как только инженеры Гарварда решат проблему создания легких крошечных аккумуляторов, можно будет приступить к испытаниям дронов-пчёл и увеличению скорости их полета. :
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