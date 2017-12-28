Искусственные пчёлы придут на смену настоящим

Проходит время и те, кто принимал непосредственное участие в невероятных событиях некогда находившихся под грифом "секретно" начинают рассказывать о том, как это было. Эдуард Шеверницкий служивший в войсках ПВО во Владивостоке, рассказал... Подробнее