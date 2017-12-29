На МКС запечатлели уникальный «глаз Сахары»

Космонавты на Международной космической станции сделали фотографию «глаза Сахары».

Публикация от Роскосмос // Roscosmos (@roscosmosofficial) Сен 14 2017 в 11:14 PDT



Уникальный объект диаметром 50 километров запечатлел российский космонавт Сергей Рязанский. Это геологическое образование расположено в Марокко и благодаря огромным размерам хорошо обозревается даже с орбиты.

Ранее высказывались версии о том, что «глаз Сахары» представляет собой кратер от падения метеорита или жерло древнего вулкана. Однако ученые пришли к выводу, что для этого данный объект слишком плоский, и горные породы в нем не подвергались специфическому воздействую высоких температур.

Вероятнее всего, «Глаз» появился 500-600 миллионов лет благодаря эрозии.