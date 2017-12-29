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В Лондоне найдена могила предполагаемого Джека Потрошителя

29.12.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

В Лондоне найдена могила предполагаемого Джека Потрошителя

Британец Дэвид Буллок установил, что серийным убийцей конца XIX века Джеком Потрошителем был некто Томас Катбуш, чья могила расположена на лондонском кладбище Нунхед. Информация об этом, как передает Daily Star, содержится в книге Буллока The Man Who Would Be Jack (Человек, который мог быть Джеком). 
В ней указывается, что Катбуш подходит под описание Джека Потрошителя по многим критериям. Так, в 1888 году он работал в лондонском районе Уайтчепел, когда там произошли нападения Джека Потрошителя, ненавидел проституток, увлекался анатомией и хирургией, а в 1891 году он был арестован за нападения на двух женщин.
В Лондоне найдена могила предполагаемого Джека Потрошителя
Буллок изучал документы в психиатрической больнице Бродмур, где Катбуш и умер. Ему удалось установить, что Катбуш был похоронен на кладбище Нунхед. Там же покоится и его семья.
Прозвище Джек Потрошитель было взято из письма, которое попало в лондонское агентство новостей от имени убийцы. Ему приписывают по меньшей мере пять убийств, совершенных в 1888-1891 годах в лондонском районе Уайтчепел. Жертвами серийного убийцы становились местные проститутки. Полиции Лондона не удалось установить настоящее имя маньяка, и его преступления так и остались нераскрытыми.

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Метки:  Лондоне, могила, Найдена, Потрошителя, предполагаемого

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