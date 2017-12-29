Астрономы фиксируют таинственные затемнения близлежащей молодой звезды

Возраст звезды RIK-210 составляет от 5 до 10 миллионов лет; она имеет массу порядка половины массы Солнца и радиус примерно в 1,24 солнечного радиуса. Наблюдения этой звезды проводились недавно при помощи расширенной миссии космического телескопа НАСА «Кеплер», известной как К2. Команда исследователей во главе с Тревором Давидом (Trevor David) из Калифорнийского технологического института, в новой работе проанализировала данные, полученные в рамках миссии К2.

Команда обнаружила таинственные снижения яркости звезды, происходящие с периодом примерно 5,67 суток, что совпадает с периодом вращения звезды. При этом ученые отмечают, что эти спады довольно глубокие (подчас более 15 процентов) и короткие по продолжительности, если относить их к периоду вращения звезды. Более того, морфология этих спадов яркости менялась в течение всей наблюдательной кампании, в то время как картина распределения солнечных пятен по поверхности звезды сохранялась примерно постоянной на протяжении этого отрезка времени.

В попытке объяснить эти результаты наблюдений исследователи сначала исключили гипотезу о прохождении перед звездой звезды-компаньона или коричневого карлика, поскольку эта версия не соответствовала результатам измерений радиальной скорости звезды, а также архивным и полученным в результате дополнительных наблюдений фотометрическим данным. Согласно мнению членов научной группы Тревора наиболее правдоподобной версией, объясняющей эти наблюдения, представляется затмение звезды магнитосферным облаком плазмы, скорость изменения пропускающей способности которого по отношению к свету звезды намного выше, чем скорость вращения звезды вокруг своей оси.