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Астрономы фиксируют таинственные затемнения близлежащей молодой звезды

29.12.2017 Части света   Нет комментариев

Астрономы фиксируют таинственные затемнения близлежащей молодой звезды

Астрономы обнаружили кратковременные, напоминающие транзиты события снижения яркости молодой звезды под названием RIK-210, расположенной на расстоянии примерно 472 световых года от нас в OB-ассоциации звезд Верхней Скорпиона. Результаты этих наблюдений удивили ученых, поскольку эти спады яркости звезды не могли быть вызваны затмевающей эту звезду звездой-компаньоном или коричневым карликом.

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Возраст звезды RIK-210 составляет от 5 до 10 миллионов лет; она имеет массу порядка половины массы Солнца и радиус примерно в 1,24 солнечного радиуса. Наблюдения этой звезды проводились недавно при помощи расширенной миссии космического телескопа НАСА «Кеплер», известной как К2. Команда исследователей во главе с Тревором Давидом (Trevor David) из Калифорнийского технологического института, в новой работе проанализировала данные, полученные в рамках миссии К2.

Команда обнаружила таинственные снижения яркости звезды, происходящие с периодом примерно 5,67 суток, что совпадает с периодом вращения звезды. При этом ученые отмечают, что эти спады довольно глубокие (подчас более 15 процентов) и короткие по продолжительности, если относить их к периоду вращения звезды. Более того, морфология этих спадов яркости менялась в течение всей наблюдательной кампании, в то время как картина распределения солнечных пятен по поверхности звезды сохранялась примерно постоянной на протяжении этого отрезка времени.

В попытке объяснить эти результаты наблюдений исследователи сначала исключили гипотезу о прохождении перед звездой звезды-компаньона или коричневого карлика, поскольку эта версия не соответствовала результатам измерений радиальной скорости звезды, а также архивным и полученным в результате дополнительных наблюдений фотометрическим данным. Согласно мнению членов научной группы Тревора наиболее правдоподобной версией, объясняющей эти наблюдения, представляется затмение звезды магнитосферным облаком плазмы, скорость изменения пропускающей способности которого по отношению к свету звезды намного выше, чем скорость вращения звезды вокруг своей оси.

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