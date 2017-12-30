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Обнаружена еще одна звезда, затмеваемая неизвестным объектом
30.12.2017 Части света
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Ученые из Калифорнийского технологического института под руководством Тревора Дэвида сообщили об обнаружении еще одной звезды, которая затмевается пока не известным объектом. О своем исследовании ученые рассказали в статье, выложенной в архив препринтов. Год назад привлекла к себе внимание звезда KIC 8462852, у которой благодаря данным космического телескопа Kepler ученые обнаружили странные провалы в кривой блеска – звезда иногда становилась тусклее, падение ее блеска может составлять 22%, что не может объясняться прохождением перед даже крупной планеты. За год ученые опубликовали множество работ в том числе с экзотическими объяснениями феномена звезды, получившей название Табби. :
Звезда RIK-210 находится в так называемой OB-ассоциации Скорпиона — Центавра в 472 световых годах от Солнца. При помощи телескопа Kepler было установлено, что провалы в блеске звезды также велики – они достигают 15%. Однако отличие от Табби заключается в том, что эти затмения неизвестным происходят строго периодично, с интервалом 5,67 суток, и эти затмения синхронизированы с собсвтенным вращением самой звезды.
Спектрометрические наблюдения исключили возможность того, что звезда затмевается второй менее яркой звездой, или так называемым коричневым карликом, кроме того, затмения не могут быть вызваны одиночным сферическим телом в силу того, что затмения раз от раза имеют разную форму и продолжительность. Ученые предполагают, что наиболее вероятная причина потемнений – облако аномально холодной плазмы внутри магнитосферы, вращающееся синхронно с самой звездой. Однако для ответа на этот вопрос требуются дальнейшие наблюдения.
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