Обнаружена еще одна звезда, затмеваемая неизвестным объектом

Звезда RIK-210 находится в так называемой OB-ассоциации Скорпиона — Центавра в 472 световых годах от Солнца. При помощи телескопа Kepler было установлено, что провалы в блеске звезды также велики – они достигают 15%. Однако отличие от Табби заключается в том, что эти затмения неизвестным происходят строго периодично, с интервалом 5,67 суток, и эти затмения синхронизированы с собсвтенным вращением самой звезды.

Спектрометрические наблюдения исключили возможность того, что звезда затмевается второй менее яркой звездой, или так называемым коричневым карликом, кроме того, затмения не могут быть вызваны одиночным сферическим телом в силу того, что затмения раз от раза имеют разную форму и продолжительность. Ученые предполагают, что наиболее вероятная причина потемнений – облако аномально холодной плазмы внутри магнитосферы, вращающееся синхронно с самой звездой. Однако для ответа на этот вопрос требуются дальнейшие наблюдения.