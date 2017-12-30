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НЛО наблюдали в Мэттаве, Онтарио, Канада

30.12.2017 НЛО   Нет комментариев


Очевидец сообщил о наблюдении НЛО в небе над городом Мэттава, Онтарио, Канада.

НЛО наблюдали в Мэттаве, Онтарио, Канада

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НЛО наблюдали в Мэттаве, Онтарио, Канада

НЛО наблюдали в Мэттаве, Онтарио, Канада

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Метки:  Канада, Мэттаве, наблюдали, Онтарио

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