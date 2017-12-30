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НЛО наблюдали в Ливингстоне, штат Монтана, США

30.12.2017 НЛО   Нет комментариев


Очевидец сообщил о появлении двух светящихся объектов в небе над городом Ливингстон, штат Монтана, США.

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Метки:  Ливингстоне, Монтана, наблюдали

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