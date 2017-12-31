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Ученый рассказал, что люди смогут жить вечно уже совсем скоро
31.12.2017 Что от нас скрывали
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Основатель Университета сингулярности в Кремниевой долине Хосе Луис Кордейро рассказал о новых способах омоложения, которые позволят жить вечно, а также о телепатических способностях человечества.
По мнению футуролога, в ближайшие 20-30 лет появятся такие технологии, которые будут омолаживать человека и позволят ему жить вечно.
«Мы сможем жить дольше, сохраняя организм в хорошем состоянии, а наша конечная цель — получить возможность жить вечно», — сказал ученый.
Он также заявил об отсутствии биологического предела человеческой жизни.
Кроме того, Хосе Луис Кордейро считает, что в будущем люди получат возможность общаться с помощью телепатии.
«Мы начнем общаться с помощью телепатии, один мозг будет напрямую связываться с другим. Сегодня наша коммуникация несовершенна, ведь устная речь — это очень неэффективная технология — я бы сказал, примитивная», — сказал он.
Футуролог также предрек будущее искусственного интеллекта.
«Он разовьется до уровня человеческого, а затем и превзойдет его. Поэтому нам нужно будет объединиться с искусственным разумом. Это было бы очень желательно», — сказал ученый.
Ранее основатель SpaceX и Tesla Илон Маск назвал искусственный интеллект основной угрозой человечеству. :
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