Реклама

Gallery

1383805442_thumb_korabl-annunakov-v-okolosolnechnom-prostranstve_1 1386361621_thumb_krylatye-pochtal-ony 1396915741_teleskop-gershel-zaregistriroval-vodyanoiy-par-v-protoplanetnyh-diskah-zviezd 1400284263_thumb_bashnya-d-yavola-samaya-zagadochnaya-skala-ameriki_2 1402268762_thumb_zagadki-podzemnogo-kryma_1 1402600502_naskol-ko-mala-vselennaya_1 1410751084_gigantskie-pticy-v-nebe-yakutii_14 1397640602_thumb_Dve-dolgoperiodicheskie-komety-letyat-na-vstrechu-Solncu

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

Ученый рассказал, что люди смогут жить вечно уже совсем скоро

31.12.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Ученый рассказал, что люди смогут жить вечно уже совсем скоро

Основатель Университета сингулярности в Кремниевой долине Хосе Луис Кордейро рассказал о новых способах омоложения, которые позволят жить вечно, а также о телепатических способностях человечества. 
По мнению футуролога, в ближайшие 20-30 лет появятся такие технологии, которые будут омолаживать человека и позволят ему жить вечно.
«Мы сможем жить дольше, сохраняя организм в хорошем состоянии, а наша конечная цель — получить возможность жить вечно», — сказал ученый.
Он также заявил об отсутствии биологического предела человеческой жизни.
Кроме того, Хосе Луис Кордейро считает, что в будущем люди получат возможность общаться с помощью телепатии.
«Мы начнем общаться с помощью телепатии, один мозг будет напрямую связываться с другим. Сегодня наша коммуникация несовершенна, ведь устная речь — это очень неэффективная технология — я бы сказал, примитивная», — сказал он.
Футуролог также предрек будущее искусственного интеллекта.
«Он разовьется до уровня человеческого, а затем и превзойдет его. Поэтому нам нужно будет объединиться с искусственным разумом. Это было бы очень желательно», — сказал ученый.
Ранее основатель SpaceX и Tesla Илон Маск назвал искусственный интеллект основной угрозой человечеству.

:

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  рассказал, смогут, совсем, ученый

Похожие сообщения:

?>