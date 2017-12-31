Великаны на Аляске



Иван Т. Сандерсон, известный зоолог и частый гость популярного в 60-х годах американского шоу «Сегодня вечером», однажды поделился с публикой любопытной историей о полученном им от некоего Алана Макшира письме.

Автор письма в 1950 году работал бульдозеристом на строительстве дороги на Аляске.

Он сообщал, что рабочие обнаружили в одном из могильных холмов два огромных окаменелых черепа, позвонки и кости ног. Высота черепов достигала 58 см, а ширина 30 сантиметров. Древние гиганты располагали двойным рядом зубов и непропорционально плоскими головами В каждом черепе в верхней части находилось аккуратное круглое отверстие.

Позвонки, так же как и черепа, имели размер в три раза больший, чем у современного человека. Длина костей голени составляла от 150 до 180 сантиметров.