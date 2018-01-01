Что такое судьба?

Все эти люди нашли двойников на старых картинах. Когда пойдёте в музей или картинную галерею, присмотритесь повнимательнее, возможно там есть и ваша копия! Все эти люди нашли двойников на старых картинах. Когда пойдёте в музей или картинную галерею,... Подробнее