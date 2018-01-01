Обнаружены спиральные галактики — гиганты

И они действительно были бы таковыми, располагайся

относительно недалеко от Млечного пути. Но все дело в расстоянии,

которое, как оказалось, было сильно недооценено. На самом деле все эти

галактики находятся на расстоянии нескольких миллиардов лет. А это

значит, что они просто огромные. На их фоне Млечный путь показался бы

карликом.

Астрономы обнаружили необычайно странный вид гигантских галактик в космическом пространстве. Такие «суперспирали», как их окрестили исследователи, могут конкурировать и по размеру, и по яркости с самыми крупными галактиками во Вселенной.

Обнаруженные суперспирали уже давно прятались на самом видном месте, «скрываясь» под видом обыкновенных спиральных галактик. Новое исследование с использованием архивных данных НАСА помогло выяснить, что эти, казалось бы, ближайшие объекты – далёкие, но невероятно огромные версии спиральных галактик.

Открытие таких редких галактик-суперспиралей заставило учёных задуматься о том, как такие гиганты могли возникнуть.

Для того чтобы лучше представить себе характеристики открытых космических «левиафанов», учёные сравнили их с данными Млечного Пути. К сожалению, все показатели не на стороне нашей галактики. Итак, гигантские суперспирали ярче Млечного Пути от восьми до 14 раз. Они массивнее нашей галактики в десять раз.

Кроме того, они крупнее Галактики, по крайней мере, в два-четыре раза: диаметр диска Млечного Пути охватывает 100 тысяч световых лет, а диаметр диска крупнейшей суперспирали – колоссальные 440 тысяч световых лет.

Также эти суперспирали обильно выделяют ультрафиолетовый и инфракрасный свет, что означает, что они с бешеной скоростью штампуют новые звёзды. Скорость их звёздообразования в 30 раз выше, чем в нашей галактике.

Напомним, что во Вселенной существует несколько типов галактик — эллиптические, спиральные и неправильной формы. Первые обладают чётко выраженной сферической структурой и уменьшающейся к краям яркостью, вторые обладают заметными спиральными рукавами (наиболее многочисленный тип), а третьи не обнаруживают ни спиральной ни эллиптической структуры (чаще всего такие галактики имеют хаотичную форму без ярко выраженного ядра и спиральных рукавов).

Млечный Путь является спиральной галактикой, в которой насчитывается более 200 миллиардов звёзд.

«Мы обнаружили ранее неизвестный нам класс спиральных галактик, которые являются настолько же яркими и массивными, как самые большие и яркие галактики, которые мы знаем сегодня.

Это можно сравнить с тем, как если бы мы только что открыли новый вид сухопутного животного размером со слона, которое до сих пор оставалось незамеченным для зоологов», — объясняет астрофизик из Калифорнийского технологического института и ведущий автор исследования Патрик Огл (Patrick Ogle).

Огл и его коллеги случайно наткнулись на суперспирали, когда искали самые яркие и массивные галактики в астрономической базе данных NASA/IPAC Extragalactic Database (NED), содержащую информацию о более 100 миллионах галактик. Отметим, что NED объединяет в себе множество данных из разных проектов, в том числе ультрафиолетовые наблюдения Galaxy Evolution Explorer.

Астрофизики рассмотрели приблизительно 800 тысяч галактик на расстоянии не более 3,5 миллиардов световых лет от Земли. Выяснилось, что 53 ярчайшие галактики обладают спиральной формой, а не эллиптической.

Согласно принятой астрофизической теории, спиральные галактики не должны достигать таких огромных размеров, потому что их размер и звёздный потенциал ограничены. Спиральные галактики растут, привлекая холодный газ из межгалактического пространства. Когда же их массы достигают критической точки, новый захваченный ими газ мчится слишком быстро, предотвращая последующее образование новых звёзд.

Учёные выяснили, что четыре из 53 обнаруженных галактик содержат два галактических ядра, вместо привычного одного. Это является верным признаком слияния двух галактик в одно целое. Однако после слияния спиральные галактики должны «превратиться» в раздутую эллиптическую галактику, а этого в данном случае почему-то не произошло.

«Суперспирали могут в корне изменить наше понимание формирования и эволюции наиболее массивных галактик. Мы должны многому научиться у открытых галактических левиафанов», — заключает Огл.

Результаты исследования опубликованы в издании The Astrophysical Journal.