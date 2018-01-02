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Земля формировались быстрее, чем считалось

02.01.2018 Части света   Нет комментариев

Земля формировались быстрее, чем считалось

Формирование Солнечной системы, по мнению современных ученых, началось вследствие произошедшего приблизительно 4,6 миллиарда лет тому назад гравитационного коллапса гигантского межзвездного облака. Солнце, в процессе образования, «отхватило» больше половины всего вещества, ну а из оставшейся его части образовался вращающийся протопланетный диск — «прародитель» всех планет и их спутников, астероидов и остальных небесных тел.

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Хондриты (пористые метеориты и астероиды) как раз сейчас и считают «следами» этого вещества, а «сконденсировавшийся» в этот период молодой Солнечной системы горный материал в виде микроскопических шариков, названный хондрулами, является их главной особенностью.

Команда ученых из университета в Копенгагене (Дания) во главе с Жаном Боллар (Jean Bollard) занимались исследованием изотопного и химического состава «марокканских» метеоритов, обнаруженных в конце ХХ века, и смогли не только определить, когда зародились эти хондрулы, но и выяснили, какое они оказали воздействие на формирование подобных «стройкирпичиков» (хондритов) всех планет в Солнечной системе.

В состав первичной материи только зародившейся СС входило строгое количество двух изотопов урана — долгоживущего урана-238 (период полураспада 4 миллиарда лет) и короткоживущего урана-235 (период полураспада — 0,7 миллиарда лет). Используя эти данные, ученым удалось определить возраст этих метеоритов.

В результате распада обоих радионуклидов конечным продуктом являются: свинец-206 (для первого) и свинец-207 (для второго). Измерив доли обоих изотопов, можно достаточно точно рассчитать возраст любой горной породы, но при условии, что она не переплавлялась. В случае с хондрулами, которые сформировались во времена новорожденной СС, а значит не менялись, это условие выполняется по умолчанию.

Опираясь на данную своеобразную закономерность, Боллар вместе с коллегами вычислили возраст метеоритов по 17 извлеченным хондрулам, который, как оказалось, был приблизительно одинаковый — в пределах 4564-4567 миллионов лет. Из этого следует, что формирование этих хондрул происходило очень быстро, в течение первого миллиона лет после того, как зародилось Солнце.

Противореча классическим теориям рождения СС, подобное столь стремительное образование будущих «стройкирпичиков» планет говорит о том, что и сами планеты формировались намного быстрее. Первое, к чему склоняются сами планетологи — это то, что хондрулы не только выступали в качестве стройматериала для крупных астероидов и протопланет, но и в то же время были неким катализатором, ускоряющим их формирование.

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Метки:  быстрее, считалось, формировались

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