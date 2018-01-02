Земля формировались быстрее, чем считалось

Хондриты (пористые метеориты и астероиды) как раз сейчас и считают «следами» этого вещества, а «сконденсировавшийся» в этот период молодой Солнечной системы горный материал в виде микроскопических шариков, названный хондрулами, является их главной особенностью.

Команда ученых из университета в Копенгагене (Дания) во главе с Жаном Боллар (Jean Bollard) занимались исследованием изотопного и химического состава «марокканских» метеоритов, обнаруженных в конце ХХ века, и смогли не только определить, когда зародились эти хондрулы, но и выяснили, какое они оказали воздействие на формирование подобных «стройкирпичиков» (хондритов) всех планет в Солнечной системе.

В состав первичной материи только зародившейся СС входило строгое количество двух изотопов урана — долгоживущего урана-238 (период полураспада 4 миллиарда лет) и короткоживущего урана-235 (период полураспада — 0,7 миллиарда лет). Используя эти данные, ученым удалось определить возраст этих метеоритов.

В результате распада обоих радионуклидов конечным продуктом являются: свинец-206 (для первого) и свинец-207 (для второго). Измерив доли обоих изотопов, можно достаточно точно рассчитать возраст любой горной породы, но при условии, что она не переплавлялась. В случае с хондрулами, которые сформировались во времена новорожденной СС, а значит не менялись, это условие выполняется по умолчанию.

Опираясь на данную своеобразную закономерность, Боллар вместе с коллегами вычислили возраст метеоритов по 17 извлеченным хондрулам, который, как оказалось, был приблизительно одинаковый — в пределах 4564-4567 миллионов лет. Из этого следует, что формирование этих хондрул происходило очень быстро, в течение первого миллиона лет после того, как зародилось Солнце.

Противореча классическим теориям рождения СС, подобное столь стремительное образование будущих «стройкирпичиков» планет говорит о том, что и сами планеты формировались намного быстрее. Первое, к чему склоняются сами планетологи — это то, что хондрулы не только выступали в качестве стройматериала для крупных астероидов и протопланет, но и в то же время были неким катализатором, ускоряющим их формирование.