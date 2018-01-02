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Планетная система TRAPPIST-1 оказалась старше Солнечной системы
02.01.2018 Части света
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Ученые получили новую оценку возраста одной из самых интригующих планетных систем, открытых на сегодняшний день – системы TRAPPIST-1, включающей семь планет размером с Землю, обращающихся вокруг сверххолодной карликовой звезды, находящейся на расстоянии примерно 40 световых лет от нас. Исследователи сообщают в новой работе о том, что звезда TRAPPIST-1 довольно старая – её возраст составляет от 5,4 до 9,8 миллиарда лет. Это почти вдвое больше, по сравнению с возрастом нашей Солнечной системы, который оценивается примерно в 4,5 миллиарда лет. :
Эта оценка возраста системы TRAPPIST-1 была проведена группой ученых НАСА под руководством Адама Бюргасса (Adam Burgasser) из Калифорнийского университета в Сан-Диего, США, и основывается на анализе скорости орбитального движения звезды вокруг центра Млечного пути (более древние звезды движутся быстрее), химическом составе атмосферы звезды и частоте возникновения вспышек на ее поверхности.
«Семь чудес» (семь планет) системы TRAPPIST-1 были открыты ранее в этом году при помощи телескопа Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope (TRAPPIST), расположенного в Чили, космического телескопа НАСА Spitzer («Спитцер»), а также других, наземных обсерваторий. Три из планет системы TRAPPIST-1 находятся в обитаемой зоне звезды, то есть на таком расстоянии от светила, на котором каменистая планета может иметь воду в жидкой форме на поверхности. Все семь планет находятся в приливном захвате по отношению к звезде, то есть день и ночь на разных сторонах каждой планеты длятся «вечно».
В общем случае шансы планеты оказаться обитаемой не определяются однозначно возрастом звезды: с одной стороны, молодые звезды разражаются частыми мощными вспышками, которые могут уничтожить все живое на планете, а с другой стороны, «зрелые» звезды за много миллионов лет могут «сдуть» атмосферы с поверхностей планет в своих планетных системах, как это произошло с Марсом в Солнечной системе. Дальнейшие исследования помогут более подробно понять влияние возраста звезды TRAPPIST-1 на потенциальную обитаемость планет ее системы, отмечают авторы.
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