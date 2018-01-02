Планетная система TRAPPIST-1 оказалась старше Солнечной системы

Эта оценка возраста системы TRAPPIST-1 была проведена группой ученых НАСА под руководством Адама Бюргасса (Adam Burgasser) из Калифорнийского университета в Сан-Диего, США, и основывается на анализе скорости орбитального движения звезды вокруг центра Млечного пути (более древние звезды движутся быстрее), химическом составе атмосферы звезды и частоте возникновения вспышек на ее поверхности.

«Семь чудес» (семь планет) системы TRAPPIST-1 были открыты ранее в этом году при помощи телескопа Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope (TRAPPIST), расположенного в Чили, космического телескопа НАСА Spitzer («Спитцер»), а также других, наземных обсерваторий. Три из планет системы TRAPPIST-1 находятся в обитаемой зоне звезды, то есть на таком расстоянии от светила, на котором каменистая планета может иметь воду в жидкой форме на поверхности. Все семь планет находятся в приливном захвате по отношению к звезде, то есть день и ночь на разных сторонах каждой планеты длятся «вечно».

В общем случае шансы планеты оказаться обитаемой не определяются однозначно возрастом звезды: с одной стороны, молодые звезды разражаются частыми мощными вспышками, которые могут уничтожить все живое на планете, а с другой стороны, «зрелые» звезды за много миллионов лет могут «сдуть» атмосферы с поверхностей планет в своих планетных системах, как это произошло с Марсом в Солнечной системе. Дальнейшие исследования помогут более подробно понять влияние возраста звезды TRAPPIST-1 на потенциальную обитаемость планет ее системы, отмечают авторы.