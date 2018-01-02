-
В Аргентине сфотографировали инопланетянина
02.01.2018 НЛО
-
Аргентинские СМИ сообщают о том, что 13 сентября 2017 года полиция Корриентеса сфотографировала инопланетное существо в районе под названием «Парк Митра». :
Полиция прибыла на место после того , как получила сообщение от группы молодых людей, которые рассказали, что в парке увидели странное существо. Сотрудники полиции прибыли на место и увидели «странного человека» в свете фар полицейской машины, который шел к деревьям и передвигался очень странно.
Сотрудники полиции пытались приблизиться к существу, но оно убежало от них прыгнув в воду реки Параны и исчезло.
Поделиться в соц. сетях
Свежие комментарии