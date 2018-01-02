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В Аргентине сфотографировали инопланетянина

02.01.2018 НЛО   Нет комментариев

В Аргентине сфотографировали инопланетянина

Аргентинские СМИ сообщают о том, что 13 сентября 2017 года полиция Корриентеса сфотографировала инопланетное существо в районе под названием «Парк Митра».

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Полиция прибыла на место после того , как получила сообщение от группы молодых людей, которые рассказали, что в парке увидели странное существо.  Сотрудники полиции прибыли на место и увидели «странного человека» в свете фар полицейской машины, который шел к деревьям и передвигался очень странно.
В Аргентине сфотографировали инопланетянина

Сотрудники полиции пытались приблизиться к существу, но оно убежало от них  прыгнув в воду реки Параны и исчезло.

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Метки:  Аргентине, инопланетянина, сфотографировали

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