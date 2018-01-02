В Аргентине сфотографировали инопланетянина

Полиция прибыла на место после того , как получила сообщение от группы молодых людей, которые рассказали, что в парке увидели странное существо. Сотрудники полиции прибыли на место и увидели «странного человека» в свете фар полицейской машины, который шел к деревьям и передвигался очень странно.



Сотрудники полиции пытались приблизиться к существу, но оно убежало от них прыгнув в воду реки Параны и исчезло.