Заснул по пути домой в трамвае, а проснулся в заброшенном депо, где давно разобрали рельсы

Я живу в отдаленном спальном районе Саратова. На работу и с работы ежедневно добираюсь на трамвае. Как и во многих других городах России, в нашем городе электротранспорт переживает не лучшие времена.







В годы расцвета трамвайного движения в Саратове действовали три депо. Последнее — Ленинское — открылось примерно в середине 1980-х годов. Была даже открыта линия для пассажирского движения к нему. Ею активно пользовались жители окрестных домов. За счет этого был продлен трамвайный маршрут №11 — конечную остановку перенесли от Геологического колледжа до депо №3, а это еще несколько километров пути.

После распада Советского Союза Ленинское трамвайное депо проработало недолго и в начале 2000 годов оказалось заброшенным. Трамвай №11 стал разворачиваться на своей старой конечной остановке — у Геологического колледжа. Рельсы и провода от нее до депо со временем частично демонтировали.

Я каждый будний день пользуюсь этим трамваем. То, что маршрут сократили, меня волнует мало — выходить мне за несколько остановок до колледжа. Но однажды свою остановку я проехал…

Заброшенное Ленинское депо в Саратове

На работе выдалась ужасно тяжелая неделя. К вечеру пятницы я чувствовал себя выжатым как лимон. Бессонные ночи сделали свое дело — мне казалось, что я могу уснуть даже стоя. Так как на работе пришлось задержаться, домой я ехал уже в полупустом трамвае. «Ну и хорошо», — думал я, поудобнее устраиваясь на сиденье у окна.

Подошла кондукторша, я оплатил проезд и тут же уснул под мерный стук трамвайных колес. Проснулся я оттого, что вагоновожатый объявлял по микрофону:

— Трамвай прибыл на конечную остановку. Состав дальше не идет. Просьба освободить вагон.

В вагоне никого, кроме меня, не было (даже кондуктор куда-то подевалась). За окнами трамвая ничего не было видно — темнеет поздней осенью рано. Я вышел из вагона и решил подождать, пока трамвай уедет, так как мне надо было перейти на другую сторону, а потом вернуться назад до своей остановки.

Трамвай ушел, я же застыл на месте. Оказалось, меня привезли совсем не на конечную остановку «Геологический колледж», а… в заброшенное депо! Это я понял по очертаниям полуразрушенных зданий и шпалам, разбросанным в хаотичном порядке. В Интернете мне ранее доводилось читать про заброшенное Ленинское депо и видеть фотографии того, что осталось от трамвайного парка. Так что место я узнал.

Так страшно мне еще не было никогда! Даже не потому, что я попал туда, куда попасть не мог чисто теоретически (ведь рельсы разобраны, а провода срезаны!), а потому, что я опасался встречи с тамошними сторожами или охранниками. Уверен, их не впечатлила бы история о том, как трамвай привез меня в депо, которое перестало работать еще лет десять назад. Приняли бы меня за обыкновенного любителя легкой наживы, например, тех, кто ворует и сдает металл.

На фото можно разглядеть остатки рельсов, ведущих к заброшенному Ленинскому депо, по которым странным образом проехал заснувший в трамвае автор

Я в панике заметался по территории депо, стараясь при этом не шуметь, и в итоге выбежал на освещенную улицу. Как мне это удалось, понятия не имею — чистая случайность. Заметив табличку на первом попавшемся частном доме, я вызвал такси по указанному адресу. Пока автомобиль был в пути, я ни на шаг не отошел от калитки.

Минут через десять, которые мне показались вечностью, такси приехало. Вскоре я был уже дома, но, несмотря на усталость, смог уснуть только под утро. Всю ночь в Интернете я выискивал информацию про эту заброшенную трамвайную ветку и трамвай-призрак.

На следующий день я прогулялся по району и убедился: добраться до депо на трамвае я бы точно не смог по той простой причине, что рельсы отсутствуют, а трамвайные столбы предприимчивые саратовцы уже сняли и приспособили под свои нужды.

Это происшествие навсегда отбило у меня желание спать в общественном транспорте. Мало ли где окажется уснувший пассажир…

Александр СИЗАРОВ, г. Саратов



