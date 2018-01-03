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Из-за ливней в Хорватии затоплено более тысячи зданий

03.01.2018 Интересное в мире   Нет комментариев

Из-за ливней в Хорватии затоплено более тысячи зданий

Ливневые дожди на минувших выходных вызвали сильное наводнение в центральной части Хорватии. В городе Огулин в Карловацкой жупании были затоплены более 1 тыс. зданий, в том числе 400 домов. 
В понедельник днем вода отступила, аварийные службы восстановили подачу электроэнергии, однако во вторник ожидается увеличение количества осадков.
Спасатели призывают местных жителей быть готовыми к новым наводнениям и советуют запастись питьевой водой, свечами, спичками, батарейками, медикаментами и другими необходимыми предметами, чтобы продержаться несколько дней.
Из-за ливней в Хорватии затоплено более тысячи зданий
В оказании помощи в ликвидации последствий непогоды в этом районе задействованы военнослужащие.

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Метки:  затоплено, зданий, ливней, тысячи, Хорватии

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