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Из-за ливней в Хорватии затоплено более тысячи зданий
03.01.2018 Интересное в мире
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Ливневые дожди на минувших выходных вызвали сильное наводнение в центральной части Хорватии. В городе Огулин в Карловацкой жупании были затоплены более 1 тыс. зданий, в том числе 400 домов.
В понедельник днем вода отступила, аварийные службы восстановили подачу электроэнергии, однако во вторник ожидается увеличение количества осадков.
Спасатели призывают местных жителей быть готовыми к новым наводнениям и советуют запастись питьевой водой, свечами, спичками, батарейками, медикаментами и другими необходимыми предметами, чтобы продержаться несколько дней.
В оказании помощи в ликвидации последствий непогоды в этом районе задействованы военнослужащие. :
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